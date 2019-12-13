ثلوج المغرب تحاصر شابين.. منحدرات خطيرة وفيديو استغاثة

تمكنت السلطات المغربية من إنقاذ شابين مغربيين حوصرا وسط الثلوج قرب قمة تدغين، أعلى قمة بسلسلة جبال الريف، بعد أن لجأ أحدهما إلى بث تسجيل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يناشدان فيه المسؤولين لإنقاذهما.

في التفاصيل، ظهر في الفيديو الذي نشر قبيل حلول مساء الخميس وتمت مشاركته على نطاق واسع، شاب يدعى خالد قال إنه وصديقه إسماعيل عالقان وسط الثلوج بالقرب من جبل تدغين (البالغ ارتفاعه 2456 مترا) والذي يقع ضمن سلسلة جبال الريف الممتدة بشمال المغرب.

ودعا خالد إلى مشاركة الفيديو على نطاق واسع، وقال إنهما لا يقويان على مواصلة الحركة، لأن "الثلج يزحلقهما إلى منحدرات خطيرة" ولا يملكان المعدات اللازمة. وقال خالد إن صديقه، الذي بدا منهكا، مصاب بكسر.

بدورهم، أعلن مسؤولون بعد وقت قصير من انتشار الفيديو أنه تم إنقاذ الشابين على يد السلطات وبعض المتطوعين.

يذكر أن بعض هذه الحوادث تقع من حين لآخر في المناطق الجبلية المغربية التي تشهد تساقط الثلوج في هذا الوقت من السنة، حيث توفي العام الماضي راعي غنم داهمته عاصفة ثلجية في جبل بويبلان في سلسلة الأطلس المتوسط، وعثرت عليه السلطات مدفونا تحت الثلوج، بعد أسبوع من مفارقته الحياة.