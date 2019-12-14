حكاية ملكة جمال بريطانية.. زواج داعشي كشفته 35 جنيهاً!

بعد زواج داعشي أقيم على الإنترنت، واجهت ملكة جمال بريطانيا للمراهقات والصديقة السابقة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق شي أوجو، أماني نور تهمة "تمويل الإرهاب"، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام في البلاد.

Former Miss Teen GB star, Amaani Noor, from Wavertree, who married an ISIS fighter in an online ceremony, has been found guilty of funding terrorism after giving £35 to a terror fighting fund #HeartNews pic.twitter.com/Cf6cxI24y3 — North West News (@HeartNWNews) December 12, 2019

في التفاصيل، اعتقلت نور البالغة من العمر 21 عاما بتهمة تمويل جماعات إرهابية محظورة، وهي التي تزوجت من مقاتل ينتمي لتنظيم "داعش" في حفل أقيم على الإنترنت، وأصبحت مدانة بعد تقديمها مبلغا ماليا قدره 35 جنيها إسترلينيا لجماعة إرهابية.

A former beauty pageant contestant who went from dating a Premier League footballer to becoming a jihadi bride faces prison for financing terrorists https://t.co/Z1k7hq0oLf — The Times (@thetimes) December 13, 2019

"الإرهابي حكيم"، هو الداعشي زوج نور، والذي أرسل لها رسائل في عيد ميلادها العشرين عبر الإنترنت، جعلها تخطط للانضمام إليه في سوريا، حيث وجدت الشرطة بعد مداهمة منزل الفتاة تذكرة طيران إلى تركيا، حيث كانت ستتوجه من هناك إلى سوريا لملاقاة زوجها لأول مرة على أرض الواقع.

A former beauty contestant has been convicted of funding terrorism.



Amaani Noor was found guilty of donating $45 (£34) to an organization called The Merciful Hands via Paypal knowing it may be used for the purposes of terrorism.#terrorism pic.twitter.com/W0klZSRPe6 — English Daily (@EnglishDaily) December 12, 2019

كما وجدت الشرطة أيضا رسائل بينها وبين رجل يدعى كريم سينت، وامرأة أخرى تدعى فيكتوريا ويبست، تمت إدانتهما بثلاث تهم تتعلق بالإرهاب.

إلا أن ملكة الجمال نفت أمام القضاء تقديم تبرعات غير مشروعة بقيمة 35 جنيها إسترلينيا للمساعدة في تمويل الإرهاب باستخدام اسم مستعار، وادعت أنها تعتقد بأن الأموال ستذهب لشراء الغذاء للنساء والأطفال في سوريا.

21 year old Amaani Noor from #Liverpool found guilty of funding terrorism. She said money she sent to a fighters’ group in Syria was for humanitarian aid but this afternoon a jury rejected her explanation. She’ll be sentenced next week. @BBCNWT 6.30 pic.twitter.com/ktCDwhEqWA — Andy Gill (@MerseyHack) December 12, 2019

في حين نظر القاضي وهيئة المحلفين لشخصية الفتاة السابقة قبل هذا التحول وعمرها الصغير، وتم وضع كل ذلك في عين الاعتبار، حيث تم الإفراج عنها مقابل كفالة مالية وعدة شروط، منها حظر التنقل ووضعها على قائمة الممنوعين من السفر وتسليم جواز سفرها للمحكمة.

إلى ذلك تم تحديد جلسة بتاريخ 20 من شهر ديسمبر/كانون الثاني الجاري للنطق بالحكم.