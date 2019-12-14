رئيسة وزراء فنلندا الشابة: لست مثلاً أعلى

ربما هي أصغر من يتولى رئاسة الوزراء في العالم، لكن الفنلندية سانا مارين البالغة من العمر 34 عاما قالت إنها لا تشعر أنها مثل أعلى، جاء ذلك في حديث خاص لها مع وكالة رويترز.

في التفاصيل، عُينت مارين رئيسة للوزراء يوم الثلاثاء، وبعد يومين وجدت نفسها كتفا إلى كتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرهما في قمة للاتحاد الأوروبي يحضرها قادة الدول الأعضاء السبع والعشرين.

موضوع يهمك اختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، الذي يقود حكومة ائتلافية تضم خمسة أحزاب وزيرة النقل، سانا مارين (34 عاما)،... بالصور.. انتخاب أصغر رئيسة وزراء في العالم العرب و العالم

وقالت في مقابلة لها: "لا أشعر بأني مثل أعلى. ربما أكون كذلك بالنسبة للبعض لكننا جميعا بشر. ما يهم هو القضايا وليس من هم وراء القضايا التي نعمل جميعا عليها. أعتقد أن كل واحد مهم".

"منتصف العشرينات"

كما أضافت الشابة التي بدأت العمل السياسي وهي في منتصف العشرينات أنها اهتمت بتغير المناخ وبداخلها شعور "بأن الجيل الأكبر لا يوليه الاهتمام الكافي". منوهة إلى أن السر وراء نجاحها هو العمل الجاد.

وأضافت مارين التي سترأس حكومة بها 13 وزيرة من بين وزراء مجموعهم 19 وزيرا أنها ستعمل مع الحلفاء الأوروبيين عن قرب، قائلة: "نحن أقوى معا. ما من أحد منا يمكنه إيجاد الحلول وحده. أعتقد أن لدينا منصة وعلينا استخدامها".

بدورها، ابتسمت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في وجه مارين وحضنتها بحرارة عندما التقتا في القمة ببروكسل.

وكان تعيين شابة لقيادة فنلندا محط اهتمام وسائل الإعلام حول العالم واعتبر الكثير منها رئيسة الوزراء الجديدة "مثلا أعلى" لمن يعيشون في مجتمعات يهيمن فيها رجال كبار في السن على العمل السياسي منذ زمن.