جامايكية على عرش جمال العالم.. "هذا التاج ليس لي بل تاجكن"

توجت الجامايكية توني آن سينغ ملكة لجمال العالم للعام 2019 مساء السبت خلال حفلة أقيمت في لندن، متقدمة على منافستيها الفرنسية والهندية.

وقالت الفائزة إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال.

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وقالت سينغ للصحافيين وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب في لندن: "أريد أن أحدث تغييراً يكون مستداماً. وإذا تحدثنا عن المرأة هي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة". ولم تحدد سينغ نوع التغيير الذي تقصده.

ورداً على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينغ إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها.

كما غردت توني آن على حسابها في "تويتر" كاتبةً: "لهذه الفتاة الصغيرة في سانت توماس في جامايكا ولكل فتيات العالم أقول: ثقن بأنفسكن، واعرفن أنكن تستحققن تحقيق أحلامكن وأنتن قادرات على ذلك. هذا التاج ليس لي بل تاجكن. ولديكن هدف!".

وتوني آن سينغ طالبة في علم النفس تبلغ 23 من العمر.

وقد تقدمت في المرحلة النهائية من مسابقة ملكة جمال العالم على الفرنسية أوفيلي ميزيوني والهندية سومان راو. وتوجتها ملكة جمال العالم العام الماضي المكسيكية فانيسا بونسه لي ليون.

وهي المرة الرابعة التي تتوج فيها جامايكية ملكة لجمال العالم.