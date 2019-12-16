بكم بيع مضرب أعظم لاعب بيسبول؟

ربما يكون بيب روث قد توفي منذ أكثر من 70 عاما لكن لاعب البيسبول الأميركي الذي اشتهر بضرباته القوية ما زال يحقق أرقاما كبيرة.

وأعلن المسؤولون عن مؤسسة إس.سي.بي للمزادات والمتخصصة في بيع الأشياء التذكارية الرياضية المهمة بيع المضرب الذي استخدمه روث في تسجيل ضربته الخمسمائة عام 1929 بمليون و800 ألف دولار.

وكان روث قد أهدى هذا المضرب لصديق في الأربعينيات وقالت إس.سي.بي إن المضرب بيع في مزاد في كاليفورنيا لمشتر لم يتم كشف النقاب عن شخصيته.

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ويأتي ذلك بعد بيع مضرب كان روث الذي اشتهر بلقب "سلطان الضربات العنيفة" قد استخدمه في 1923 في أولى ضربات الدورة الكاملة باستاد يانكي.

وكان روث قد صُنف كأفضل لاعب بيسبول على الإطلاق في كثير من التصنيفات واستطلاعات الرأي واختارته مجلة ذا سبورتنغ نيوز ليتصدر قائمة "أعظم 100 لاعب بيسبول".