سرقة مجوهرات بـ64 مليون دولار من منزل عارضة شهيرة بلندن

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية" اليوم الاثنين أن مجوهرات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (64 مليون دولار) سُرقت من منزل في غرب لندن تملكه تمارا إيكلستون، ابنة المسؤول السابق في بطولة العالم للسيارات "فورمولا 1" بيرني إيكلستون، وذلك في عملية سطو استغرقت 50 دقيقة فقط.

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وأضافت الصحيفة أن ثلاثة لصوص تسللوا إلى منزل تمارا (35 عاماً) القريب من منتزه هايد بارك يوم الجمعة في غفلة من الحراس ليسرقوا مجوهرات من خزائن بغرفة النوم.

وأوضح تقرير الصحيفة أن تمارا، وهي عارضة أزياء وشخصية مشهورة في بريطانيا، كانت قد غادرت البلاد توا لقضاء عطلة عيد الميلاد عندما وقعت عملية السطو.

من جهتها، قالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية إنها لن تؤكد أي تفاصيل محددة، لكنها ذكرت عند سؤالها عن القضية أن الشرطة استدعيت إلى عقار سكني بغرب لندن بعد الساعة 23:00 مساء الجمعة للاستجابة لبلاغات عن سطو.

وأضافت: "حضر أفراد الشرطة.. هناك تقارير عن سرقة كمية من المجوهرات عالية القيمة. لم تحدث اعتقالات. التحقيقات مستمرة".