كيف نتعامل مع الحوادث المنزلية الشائعة؟

يشير تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الحوادث المنزلية يمكن أن تحدث في أي زاوية من المنزل بسبب أي إهمال أو خطأ بسيط وربما يؤدي إلى حوادث مميتة.

ولتفادي هذه الحوادث، يؤكد التقرير على أهمية توعية جميع أفراد العائلة على السلوكيات المتبعة للوقاية من الحوادث ومعالجتها في حال حصولها. ويورد موقع WebMD عدداً من النصائح والإجراءات الوقائية لعدد من الحالات الطارئة فيما يلي:



انقطاع الكهرباء

يتسبب انقطاع الكهرباء في حالة إزعاج، وربما إذا حدث ليلا أن يتسبب في اصطدام الأشخاص أو التعثر بأشياء غير مرئية، كما يمكن إذا زادت مدة العطل عن 4 ساعات أن تتعرض المواد الغذائية في البراد للتلف. ولكن هناك بعض الطرق للحفاظ على عوامل الأمان أثناء انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل منها:

• استخدام الكشافات التي تعمل بالبطارية وتجنب استخدام الشموع.

• التأكد من إحكام إغلاق باب البراد.

• إيقاف تشغيل أو فصل قابس أي جهاز كهربائي كان مستخدماً عند انقطاع التيار الكهربائي.

• التأكد من أماكن تواجد باقي أفراد الأسرة وتوافر كشاف قريب منهم.



تسرب الغاز الطبيعي

تعد أي مشكلة تسرب في مصادر أو أجهزة الغاز الطبيعي بالمنزل عنصر تهديد للحياة. ويؤدي أي تسرب بالغاز الطبيعي إلى انتشار أول أكسيد الكربون في الجو، ويمكن أن يصيب استنشاقه بحالة عدم قدرة لأعضاء الجسم على الحصول على الأكسجين اللازم وبالتالي تبدأ حالات إعياء شديد، تشبه أعراضها غالبًا الإنفلونزا ولكن من دون حمى، وتصل إلى حد فقدان الوعي أو الوفيات.

وفي هذه الحالات يجب على الفور مغادرة جميع الأفراد للمنزل والاتصال بالإسعاف. وللوقاية من المشكلات المتفاقمة يجب الحرص على القيام بما يلي:

• اقتناء كاشف لأول أكسيد الكربون.

• تفقد الأجهزة التي تعمل بالغاز مرة كل عام.

• التأكد من توافر مخارج تهوية جيدة لأفران الغاز وسخانات المياه والدفايات.

• تجنب البحث عن مصدر التسرب.

• الامتناع عن تشغيل أو إيقاف تشغيل أي أجهزة كهربائية.

• منع التدخين وعدم إشعال أي لهب في مكان قريب.



حريق المطبخ

يبدأ الحريق عادةً في لحظة عدم انتباه أو إهمال. وفى حالة احتراق الشحوم الصغيرة، يمكن إطفاؤها بواسطة حفنة من الملح أو بيكربونات الصوديوم، أو بحجب الهواء باستخدام غطاء معدني فوق المقلاة، مع إيقاف تشغيل الموقد على الفور. وبالنسبة لحريق الفرن، يجب ترك الباب الفرن مغلقًا ووقف تشغيله. إذا استمر الحريق ولم يمكن السيطرة عليه سريعا بهذه الوسائل أو أداة إطفاء الحريق، يجب على الفور إخلاء جميع المتواجدين داخل المنزل وإغلاق الباب ثم الاتصال بخدمة طوارئ خدمات المطافئ بعد الابتعاد عن موقع الحريق لمسافة آمنة.



غرق البدروم

يكمن الخطر الأكبر في حوادث غرق البدروم في احتمالات حدوث صعق بالكهرباء أو انفجار. لذا يجب المبادرة أولا بالاتصال بالطوارئ لخدمات المرافق، والابتعاد عن كافة مصادر الكهرباء والغاز وعدم ملامسة أي مياه متدفقة. وينبغي القيام بما يلي عقب حل المشكلة:

• الاستعانة بشركة متخصصة لتنظيف المكان جيدا وتطهيره



• توظيف مهنيين لتنظيف المنطقة جيدًا لتجنب عائلتك المرض أو التعرض للإصابة.

• التخلص من أي موجودات تأثرت بتسرب المياه من مواسير الصرف الصحي، مثل الملابس أو الأثاث أو السجاد، ما لم يمكن تنظيفه وتطهيره بشكل تام.



كسر الزجاج

بغض النظر عن مدى الحرص في المطبخ، لا بد أن ينزلق ذات يوم أي كوب أو صحن من الزجاج ليتعرض للكسر عند نقطة ما، وإذا حدث ذلك يجب اتباع ما يلي عند التنظيف لتجنب الإصابة بجروح:

• يتم جمع القطع المكسورة الكبيرة أولا باستخدام ورق مقوى أو بارتداء قفازات.

• استخدام شريط كبير، مثل شريط لاصق، لالتقاط الجزيئات الزجاجية الصغيرة.

• مسح المنطقة جيدًا باستخدام مناديل مبللة أو مناشف ورقية مجمعة مع ارتداء قفزات في نفس الوقت.



تعطل تكييف الهواء

إذا تعطل مكيف الهواء أثناء موجة حارة، ويستلزم الأمر الانتظار لحين إتمام الإصلاحات، يجب التأكد من الحفاظ على درجة حرارة الجسم مستقرة لمنع الإصابة بما يسمى "ضربة الحر"، مع مراعاة الالتزام بالنصائح التالية:



• تجنب المشروبات التي ترفع درجة حرارة الجسم.

• تمرير منشفة مرطبة بماء بارد على الرقبة والرسغين وخلف الركبتين.

• شرب الماء المثلج في كثير من الأحيان.

• تناول الأطعمة التي يسهل هضمها، مثل الفواكه والخضراوات.



انقطاع التدفئة

يمكن أن تسبب درجات الحرارة الباردة داخل المنزل في مشاكل صحية أيضًا، خاصةً إذا كان أحد سكان المنزل يعاني من أمراض القلب، على سبيل المثال. ولذا يجب القيام في حالات الطقس البارد للغاية أو حدوث عطل بأجهزة التدفئة:

• ارتداء عدة طبقات من الملابس

• استخدام مدفأة صغيرة أو سخان كهربائي لتدفئة إحدى الغرف مع توخي إحكام إغلاقها وعدم النوم في هذه الأثناء للتأكد من عدم وجود أي مشكلات.

• التأكد من إحكام إغلاق الستائر وتوافر أغطية ثقيلة فوق الأسرة وسد الفتحات تحت الأبواب.

• الامتناع نهائيا عن استخدام الفرن للتدفئة.



أدوات لوسائل السلامة بالمنزل

يجب مراجعة عمل أدوات ومعدات الأمن والسلامة بالمنزل، والتي تشمل كشافات ضوئية تعمل بالبطارية أو الطاقة الشمسية وأجهزة إنذار الدخان وجهاز كشف تسرب أول أكسيد الكربون. ويجب مراعاة تغيير أجهزة إنذار الدخان مرة كل 10 سنوات.



استعدادات بسيطة ومهمة

ربما لا يمكن منع حدوث حالة طوارئ، ولكن يجب أن يكون المرء مستعداً عند حدوث أي منها عن طريق الاحتفاظ بأرقام الهواتف الخاصة بخدمات الطوارئ لمكافحة السموم والإسعاف والمطافئ في متناول اليد وتسجيلها على الهاتف. كما يجب الحرص على توافر هذه العناصر بالمنزل:

• حقيبة إسعافات أولية

• بطاريات إضافية

• شواحن الهواتف

• مفتاح لإيقاف محبس الغاز أو الماء

• حذاء بلاستيكي مانع لتسرب الماء وضد الصعق الكهربي