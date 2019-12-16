معركة الثغرة.. ومحاولة هتلر الأخيرة تحويل مجرى الحرب

حضر أفراد من العائلة المالكة في بلجيكا ودبلوماسيون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مراسم الاحتفال بالذكرى الـ75 لإحدى المعارك الأكثر أهمية في الحرب العالمية الثانية - معركة الثغرة، التي أوقفت محاولة أدولف هتلر الأخيرة لتحويل مجرى الحرب.

وحاول أكثر من 200 ألف جندي ألماني في فجر يوم 16 ديسمبر/ كانون أول عام 1944 التقدم في أضخم هجوم غير متوقع عبر الغابات الكثيفة لبلجيكا وأردن في لكسمبورغ، محاولين الاستفادة من عنصر المفاجأة والظروف الجوية لصالح المهاجمين، ليتمكن الألمان من تحقيق اختراق عميق في الخطوط الأمامية فيما عرف بعد ذلك باسم معركة الثغرة.

وتمكنت القوات الأميركية من تأخير الهجوم في البداية عبر معارك دامية للسماح بوصول المزيد من التعزيزات وتحويل مجرى المعركة بحلول عيد الميلاد. وبعد معركة استمرت شهرا، بات الطريق سهلا إلى ألمانيا.

آلاف القتلى

وفي واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب، بلغ عدد القتلى في صفوف الولايات المتحدة أكثر من عشرة آلاف قتيل، كما هو الحال في ألمانيا.

وأقيمت الاحتفالات في لكسمبورغ وفي باستون البلجيكية، حيث اندلعت أعنف المعارك.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي "في الوقت الذي نتذكر فيه هذا الحدث الهام في التاريخ الأوروبي والأميركي، نؤكد من جديد التزامنا بشراكتنا وصداقتنا عبر المحيط الأطلسي".

ورأس الوفد الرئاسي الأميركي وزير الدفاع مارك إسبر.

