شرطة دبي تعتقل زعيم عصابة إجرامية مطلوباً دولياً

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، عن تحقيق إنجاز جديد أكدت به الدور المحوري لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى العالمي، وإسهامها في جعل العالم مكاناً أكثر أمناً للجميع حتى وإن كانوا خارج حدودها، وذلك بإلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالمياً والمُدرجة على قوائم "الإنتربول"، ويُعد من أشد تلك العناصر خطورة لما هو منسوب له من اتهامات دعت السلطات الهولندية إلى وصفه بـ "المجرم الأخطر".

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، في بيان، أن المتهم يُدعى رضوان تاغي، ويبلغ من العمر 41 عاماً، وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية، حيث صدرت بحقه مذكرات قبض دولية في العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى أراضي الدولة منتحلاً هوية شخص آخر، وكان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول.

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وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بدور وحرفية فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في ضبط المتهم، والتعاون الفعّال بين شرطة دبي والسلطات الهولندية، مؤكداً أن شرطة دبي، والأجهزة المعنية تحت مظلة وزارة الداخلية، لديها من الإمكانات والقدرات ما يمكنها من كشف غموض أعقد القضايا ويعينها على إلقاء القبض على أخطر المجرمين، منوهاً بأن الأجهزة الشرطية والأمنية في دولة الإمارات تضم نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة ذات درجة رفيعة من الكفاءة، تمكنها من كشف غموض أصعب القضايا.

وأكد المري أن شرطة دبي ومن خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية تترجم نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر الهادف لنشر الأمن والأمان على مستوى العالم والتصدي للجريمة في كل مكان، من خلال مد جسور التواصل الفعالة مع مختلفة أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الدولي وفي مقدمتها منظمة الإنتربول، تأكيداً على الإسهام الإيجابي للدولة في جعل العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان.

وأوضح سعادة القائد العام لشرطة دبي أن المشتبه فيه دخل الدولة عبر مطار دبي، مستخدماً وثائق رسمية (جواز سفر رسمي وتأشيرة سفر) بهوية غير هويته، قادماً من هولندا، وتمكن من الدخول للدولة قبل التعميم عليه من قبل السلطات المعنية في دولته، ويقيم في إحدى المناطق السكنية في دبي دون ممارسة أي نشاط إجرامي، وكان يستعين بمساعدين من عدة جنسيات مختلفة لتسيير أموره واحتياجاته الحياتية اليومية.

وأشار إلى أن المتهم يحمل الجنسية الهولندية ويعتبر من أخطر المجرمين في هولندا نظراً لخطورة الجرائم المنسوبة إليه والتي تتنوع بين جرائم القتل والإتجار في المخدرات، من خلال رئاسته منظمة تحمل اسم "ملائكة الموت"، وهي كذلك من المنظمات الإجرامية الخطرة في هولندا لاسيما لانخراطها في مجال تجارة المخدرات، لافتاً إلى أن المتهم ارتكب جرائم عدة في أوروبا وإفريقيا وتمكن من تفادي الأجهزة الأمنية، نظراً للجوئه لانتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن.

من جانبه، وجّه القائد العام للشرطة الهولندية، إيريك أكيربوم، الشكر للسلطات الإماراتية ولشرطة دبي لما قدمته من تعاون ولما قامت به من جهود في تعقُّب المتهم والتي تكللت في النهاية بالنجاح بإلقاء القبض على رضوان تاغي، الذي يعد أحد أخطر العناصر الإجرامية في هولندا، مؤكداً أن تعاون شرطة دبي كان له عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي بمثابة نموذج يجسّد الأثر الإيجابي الكبير لتضافر جهود الأجهزة الشرطية في مكافحة الجريمة المنظَّمة حول العالم.

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وعن تفاصيل هذا التعاون، قال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إلى أن السلطات الهولندية طلبت المساعدة في البحث والتحري عن المذكور لاحتمال وجوده في إمارة دبي أو في الدول المجاورة، بينما كانت السلطات الهولندية تواجه صعوبة بالغة في التوصل إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري وجمع المعلومات ما قاد إلى تحديد مكان إقامة المتهم وإلقاء القبض عليه معترفاً بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

وذكر العميد الجلاف أن الصعوبة التي واجهتها السلطات الهولندية في ضبط المتهم قادتها إلى رصد مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على المدعو رضوان تاغي لخطورته، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة المتهم إلى السلطات القضائية المعنيّة في الدولة لاتخاذ الازم وفق الإجراءات القانونية المُتبعة في مثل هذه الحالات.