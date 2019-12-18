شاهد ما نافس عليه رونالدو ودفع 8 ملايين دولار ليشتريه

ما إن أعلنوا في منتصف العام الماضي بأنها الأجمل والأغلى في العاصمة البرتغالية لشبونة، وطلبوا ثمنها 7 ملايين و200 ألف يورو، تعادل 8 ملايين دولار، إلا واتصل راغب من المشاهير بشرائها، وتلاه آخر أعلن عن رغبته بها أيضاً، في وقت كان خبرها قد وصل إلى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يونفيتوس الإيطالي بكرة القدم وريال مدريد الإسباني سابقاً، والمقيم مع عائلته في مدينة Turín بالشمال الغربي الإيطالي.

واكتفت الشركة العقارية المعلنة عنها بالعروض الثلاثة، وراحت تحللها، فوجدت أن الأفضل بيعها لمن يختصرون اسمه برمز CR7 في البرتغال، وسريعاً وقع رونالد على العقد ودفع ما طلبوه، وامتلك أغلى شقة "بنتهاوس" في كل البرتغال، وهي التي نراها في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نجد سحر ما تطل عليه البالغة مساحتها 288 متراً مربعاً، والمحتلة الطابق 14والأخير من العمارة الواقعة في أرقى شارع بأرقى حي وسط لشبونة.

ولم يدر أحد طوال 15 شهراً بشراء رونالدو للشقة، إلا أن مجلة TV 7Dias المتخصصة كل أسبوع بالبرامج التلفزيونية وتوابعها، وأدى علمها بالخبر منذ أسبوعين، وإبرازه على كل غلاف عددها لهذا الأسبوع، إلى ارتفاع في أسعار الشقق، لا بالعمارة فقط، بل في ما جاورها أيضاً بالحي، وقدروا أن الزيادة بلغت 10% تقريباً، متفائلين بزيادة أكبر، فيما لو جعل رونالدو من الشقة عنوان سكنه حين يعود مستقبلاً إلى البرتغال.

الشقة الواقعة في شارع Castilho المطل على حدائق ممتدة أمامه إلى مسافة طويلة، هي من 3 أجنحة للنوم، ومن غرفة لتناول الطعام، وأخرى للاستراحة، مع قاعة سينما، إضافة إلى مسبح بانورامي الإطلالة، يمكن النظر منه إلى قسم كبير من العاصمة البرتغالية، فيما يطل صالونها بواجهته الزجاجية على معظم العاصمة أيضاً، تماماً كأجنحة النوم. أما العمارة فمن الطراز الذكي، كأنها هاتف محمول عملاق.