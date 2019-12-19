أصغر بيت في العالم لم ولن تتخيل مساحته

حطم منزل "منمنم" عرضته جامعة كندية الأرقام القياسية إذ بلغ طوله 10ميكرومتر ليصبح "أصغر بيت في العالم"، على ما قال مصمموه.

وصمم هذا البيت على شكل كعك الزنجبيل الذي يعد في فترة عيد الميلاد، وصنع من السيليكون بواسطة شعاع أيوني تحت مجهر إلكتروني على ما أوضح الباحث القيم على المشروع ترافيس كازاغراندي.

وتظهر صور رائعة نشرها المركز الكندي للإجهارية الإلكترونية بيتا فيه تفاصيل لا متناهية ولا سيما قرميد الموقدة وإطارات النوافذ وممسحة أرجل على شكل العلم الكندي.

وبلغ طول البيت 10 ميكروميتر (الميكروميتر الواحد جزء من مليون من المتر) وعرضه 6 ميكروميتر وهو أصغر من بيت منمنم مشابه أنجز العام الماضي في مختبر "فيمتو-سانت" الفرنسي في بوزانسون على ما قالت الجامعة الكندية التي أكدت أنها لم تكن تسعى إلى تحطيم أي رقم قياسي.

وقد وضع المنزل على رأس رجل ثلج. وصور إلى جانب شعرة من رأس إنسان تشبه كثيرا جذع شجرة تحت المجهر.

وأوضح ترافيس كازاغراندي أن "الهدف من ذلك إظهار قدرات مركز الأبحاث على تحفيز الفضول العلمي لدى الرأي العام".

والمركز مجهز بستة مجاهر إلكترونية وتجهيزات أخرى مستخدمة بشكل أساسي لأغراض البحث.