مجزرة جياد في "جزر الأميرات".. ذبح 81 حصاناً

أطاح مرض قاتل بعشرات الأحصنة في جزيرة تركية، بحسب ما أعلن مسؤولون الخميس. فقد عمدت السلطات التركية إلى ذبح 81 حصاناً في جزيرة قبالة إسطنبول بعد تفشي مرض قاتل.

وقال مكتب الإدارة المحلية إن الجياد في جزيرة بويوكادا ذبحت بعد تشخيصها بمرض الرعام، الذي يصيب أيضا الحمير والبغال.

إلى ذلك، أقيم حجر صحي في المنطقة، وحظر دخول وخروج الحيوانات من وإلى الجزيرة لمنع انتشار المرض، بحسب المكتب.

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من جهته، أكد ايرديم غول، عمدة جزر الأميرات، لقناة "هابر ترك" التلفزيونية أن أي شخص لم يصب جراء تفشي المرض.

يذكر أن معظم خيول جزيرة بويوكادا تستخدم في جر العربات لأن السيارات ذات المحركات محظورة هناك.

وفي حين تعبر عربات الخيول وسيلة النقل الأساسية، التي تلقى شعبية وسط السائحين، تبحث تركيا حظر تلك العربات بعد ورود تقارير بنفوق عشرات الجياد جراء إساءة معاملتها من مالكيها.

وتعد جزيرة بويوكادا الأكبر والأكثر شهرة من بين تسع جزر صغيرة في بحر مرمرة تعرف إجمالا بجزر الأميرات