نقل الأمير البريطاني فيليب للمستشفى

قال قصر باكنغهام إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث البالغ من العمر 98 عاماً نقل إلى مستشفى اليوم الجمعة في إجراء احترازي للعلاج من حالة سابقة.

وذكر القصر في بيان "سافر دوق إنجلترا من نورفولك هذا الصباح إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن للخضوع للمتابعة والعلاج فيما يخص حالة سابقة".

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وأضاف البيان "دخول المستشفى إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيبه".

وكان زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب دوق إدنبره قد تعرض لحادث سير مطلع العام، انقلبت على إثره سيارته بينما كان يقودها قرب مزرعة ساندرينغهام شرقي إنجلترا.

وقال قصر باكنغهام وقتها إن الأمير فيليب لم يصب بأذى، عندما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى وانقلبت.

وتقاعد الأمير فيليب عن المشاركة في الواجبات الملكية عام 2017، وخضع لاستبدال مفصل الورك في شهر مايو من العام الماضي.