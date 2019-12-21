الأمير هاري وعائلته يقضون عطلة عيد الميلاد في كندا

أكد مكتب الأمير هاري أنه وعائلته سيقضون عيد الميلاد "بشكل شخصي" في كندا. هاري وزوجته ميغان ونجلهما آرتشي (7 شهور) لن يحضروا التجمع التقليدي الذي تعقده الملكة إليزابيث الثانية في عيد الميلاد بمزرعتها بساندرينغهام.

وأكد مسؤولو القصر ليل الجمعة أن عائلة هاري وصلت كندا بالفعل، إلا أنهم لم يقدموا تفاصيل. وأقامت ميغان في كندا لسنوات عديدة قبل زواجها من هاري بينما كانت تصور المسلسل التلفزيوني "سوتس".

ورحب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعائلة في تغريدة، قال فيها "الأمير هاري، وميغان وآرتشي: نتمنى جميعا لكم إقامة هادئة ومباركة في كندا. أنتم وسط أصدقائكم، وموضع ترحيب دائم هنا".

الزوجان في راحة من الواجبات الملكية. وكان هاري قد ذكر أنه وشقيقه الأمير وليام لهما توجهات مختلفة حاليا. كما اشتكى من التغطية الصحفية التي تتدخل في شؤون عائلته الصغيرة.