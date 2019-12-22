شاهد قفزة كلب مذهلة اخترق نافذة سيارة ليمسك بمطلوب هارب

قام كلب بوليسي فجر يوم الجمعة الماضي، بقفزة مذهلة انبهر بها ملايين شاهدوها في مقطع فيديو خطف الأضواء بمعظم العالم، وفيه ظهر الكلب Duke البالغ 7 سنوات، منطلقا بقفزته الصاروخية الطراز إلى نافذة سيارة كان فيها رجل تسعى الشرطة لاعتقاله، فهشم زجاجها واخترقها بجسمه، ووصل إلى الهارب المطلوب، فأمسك به وسيطر عليه بثوان معدودات، فاقتاده أفراد الشرطة مكبلا بالأصفاد.

وسائل إعلام أميركية، ذكرت أن "دوك" أنهى بقفزته مطاردة طويلة قامت بها شرطة مدينة Fontana بولاية كاليفورنيا، ووفر على أفرادها الجهد والتعب، لذلك حظي بإشادات كثيرة بعد تداول لقطة القفزة البادية في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نجد الكلب معاندا الهارب Julio Vasquez ولا يتركه للحظة، حتى خرج من السيارة مستسلماً.

أما مدربه مايكل نيف، فذكر في ما نقلته عنه قناة ABC7 التلفزيونية الأميركية، أن الكلب "فعل ما يتم تدريبه عليه كل أسبوع" فيما قالت شرطة كاليفورنيا، أنها تلقت بشأن الكلب مكالمات عدة من مناطق بعيدة في الولايات المتحدة، معظمها لإبداء الإعجاب بما فعل، وكثيرون قاموا بالتذكير عبر مواقع التواصل، بما فعله كلب آخر شهير، ومن فصيلة "دوك" البلجيكية نفسها، وهو الذي شارك في غارة شنتها قوة أميركية خاصة على خليفة "داعش" أبو بكر البغدادي، وانتهت في 26 أكتوبر الماضي بمقتله.

وكانت الشرطة "تلقت بلاغا، عن ثلاثيني العمر يهدد زوجته السابقة بالقتل، وعندما حاولت إيقافه لاذ فرارا بسيارته، فطاردوه أكثر من ساعة، ولما وصل إلى بلدة اسمها "كورونا" حاصروه بعد أن صدموا سيارته بإحدى سياراتهم، لكنهم لم يتقدموا لاعتقاله، خشية أن يكون مسلحا يطلق عليهم النار، لذلك طلبوا النجدة من "دوك" ومهدوا لهجمته الطريق بأسهل طريق: أمطروا سيارة الهارب ونافذتها بطلقات من المطاط المقوّى، لإحداث تشققات بزجاجها، ثم جاؤوا بالكلب وحرضوه عليه، فانطلق "دوك" نحو النافذة واخترقها وأتى به إليهم على طبق الاستسلام.