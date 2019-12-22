هذه هدية أعياد الميلاد من جونسون لجنود بريطانيين

بمبادرة اعتبرها البعض لطيفة منه، قدّم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بنفسه طعام الغداء لعدد من أفراد القوات البريطانية الموجودة في قاعدة عسكرية بإستونيا، تكريماً لتضحياتهم في إطار الاحتفال بأعياد الميلاد.

في التفاصيل، وجه جونسون الشكر للجنود على عملهم في قاعدة تابا العسكرية بالقرب من العاصمة تالين، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن البريطانية"، حيث تستضيف القاعدة العسكرية 850 جندياً بريطانياً، والتي تعد جزءاً من قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي تضم أيضاً قوات من إستونيا وفرنسا والدنمارك. كما تضم القاعدة قوات ملكية بريطانية لحماية إستونيا من أي تهديدات روسية، وفق الصحيفة.

كما أظهرت الصور تقديم جونسون الطعام لعدد من أفراد القوات، وتناول الطعام معهم أيضا.

يذكر أن زيارة جونسون تأتي بعد موافقة البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الجمعة، في أول خطوة نحو تنفيذ تعهد قطعه خلال حملته الانتخابية بتنفيذ الانسحاب من التكتل بحلول الموعد المحدد في 31 يناير/كانون الثاني، حيث حقق جونسون فوزاً كاسحاً في انتخابات مبكرة، بعد أن صوت 358 من النواب البريطانيين بالموافقة مقابل رفض 234 لإقرار التعديل الثاني لتشريع متعلق باتفاق الخروج مما يسلط الضوء على الأغلبية الكبيرة التي يحظى بها جونسون في البرلمان، والتي ستضمن تصديقاً سلساً على اتفاق الانفصال الذي يعتبر أكبر تغير في السياسة في البلاد منذ أكثر من 40 عاماً.

وستجرى المراحل النهائية من عملية التصديق على اتفاق الخروج بعد عطلة عيد الميلاد. ولدى مجلس العموم حتى التاسع من يناير (كانون الثاني) للتصديق على التشريع المرتبط بالاتفاق ليكون أمام ذلك الاتفاق بعد ذلك ثلاثة أسابيع فقط للتصديق عليه من مجلس اللوردات والحصول على الموافقة الملكية.

بدورها، قالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لاتخاذ الخطوات الرسمية لتبني الاتفاق من جانبها.