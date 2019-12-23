قد لا تصدق بأي هدية يرغب بوريس جونسون في عيد الميلاد

منذ أن أصبح رئيسا لوزراء بريطانيا في 24 يوليو الماضي، وبوريس جونسون لا يملك وقتا، حتى لشراء هدية لصديقته وهي Carrie Symonds الأصغر سنا منه بأكثر من 24 سنة، فحين سألوه قبل شهر عما سيهديها هذا الأسبوع، أجابهم وفق ما ذكرت "صحيفة "التايمز" بعددها اليوم، أنه سيقدم لها "البريكست" جاهزا، في إشارة إلى نيته بإنهاء اتفاق تخرج بموجبه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الأول المقبل.

قالت The Times أيضا، إن جونسون البالغ 55 سنة، حقق في 2019 حلما راوده العام الماضي، فأصبح رئيسا للوزراء، وتلاه بحصوله قبل أسبوع على أغلبية كبيرة في البرلمان، ثم (عنه ربما) أن هدية بقيت، ويرغب بها بعيد الميلاد، وهي دراجة جديدة، لأنه يخشى أن يضطر إلى شرائها بنفسه، لا بخلا بحسب ما استنتجته "العربية.نت" من طبيعة الخبر، بل لأن وقته أصبح مختلفا عما كان زمن توليه منصب رئيس بلدية لندن. مع ذلك ظهر أحيانا على دراجة في الشهرين الماضيين، لكن لا فيديو يؤكد هذه الظهورات الدراجية، حتى إشعار آخر.



ما لم تذكره الصحيفة، أن جونسون الملم جدا بالفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية واللاتينية، وفقا للوارد بسيرته، اعتاد التنقل طوال 8 سنوات على دراجة هوائية، كالتي نراه عليها في الفيديو المرفق، ومع الوقت أصبح مدمنا على الدراجات، إلى درجة أنهم جاؤوه بواحدة حين زار الهند في 2012 وتنقل بها هناك، ومن يضع Johnson Bike India بخانة البحث "اليوتيوبية" سيعثر سريعا على فيديو، يراه فيه واحدة بالهند شبيهة بالتي يستخدمها منذ سنوات بلندن، حتى في البرد والمطر، وهو ما نراه أيضا في فيديو آخر من YouTube يبدو فيه بثياب تقيه من البرد والمطر معا.

كما لرئيس وزراء بريطانيا، الأب لـ5 أبناء "على الأقل" طبقا للتعبير الوارد بسيرته، فيديو شهير، نراه فيه على دراجة مع الممثل الأميركي Arnold Schwarzenegger الراكب في الفيديو على دراجة أخرى، ويمكن كتابة Bike إلى جانب اسميهما معا في خانة البحث عن الفيديوهات في أحد مواقع التصفح، للعثور عليه ورؤية الاثنين في مايو/أيار 2011 على دراجتين، ثم جمعا احتشد في نهاية الفيديو، لا لرؤية جونسون، إنما لأرنولد شوارزنيجر.

الدراجة التي احتاروا ما حدث لها

وفي 15 يوليو/تموز الماضي، أي قبل 9 أيام من تثبيته رئيسا للوزراء، ظهر بوريس جونسون على كل الشاشات الصغيرة في بريطانيا، وقال إن أحدهم سرق دراجته العزيزة عليه حين كانت مركونة خارج مقر البرلمان. قال ذلك أثناء آخر مناظرة تلفزيونية بينه وبين منافسه جيريمي هانت، على زعامة حزب المحافظين، وانتهت بفوزه بالمنصب بعد يومين.



إلا أن وسائل الإعلام البريطانية، أعادت إلى ذاكرته ما قاله عن الدراجة حين سألوه عنها قبل أيام قليلة من ذلك التاريخ، فأجاب أن دراجته التي يسميها Bikey تعرضت لعطل ولم يعد باستطاعته استخدامها، ويفكر بشراء واحدة جديدة، فردوا عليه بالصحف والتلفزيونات: "كيف تقول إن أحدهم سرقها وقبلها قلت إنها معطلة"؟ وكان الجواب صعبا ذلك الوقت وسط معركة البحث عن أفضل اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي.