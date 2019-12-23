كتاب أطاح به.. فضيحة السرقة تقيل سفير المكسيك

يبدو أن سلطة الكتاب فاقت هذه المرة سلطة السفراء، ودفعت سفير المكسيك في الأرجنتين إلى الاستقالة بعد فضيحة التقطتها كاميرات المراقبة، للسفير وهو يأخذ كتاباً دون أن يدفع ثمنه.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، الاثنين، قبول وزير الخارجية، مارسيلو إبرارد، استقالة أوسكار ريكاردو فاليرو، سفير المكسيك لدى الأرجنتين. وقال المتحدث باسم الوزارة روبيرتو فيلاسكو في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن فاليرو استقال لأسباب صحية، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ.

يذكر أن الخارجية المكسيكية استدعت في وقت سابق هذا الشهر فاليرو (76 عاماً) من الأرجنتين بعد محاولته سرقة كتاب بقيمة 10 دولارات عن سيرة حياة زير النساء الإيطالي في القرن الثامن عشر جياكومو كازانوفا من مكتبة شهيرة بالبلاد.

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كاميرا أرقى المكتبات تلتقط الفضيحة

وكان السفير المذكور دخل مطلع ديسمبر إلى واحدة من أرقى وأشهر المكاتب في العالم، وهي مكتبة El Ateneo الأشهر من نار على علم في العاصمة بوينس آيرس، وتوجه مباشرة إلى رفّ فيها كان يعلم مسبقاً أن الكتاب الذي يرغب به موجود فيه، فسحبه ودسه داخل صحيفة مطوية بين يديه، من دون أن يعلم أن كاميرات المراقبة الداخلية كانت تصور ما يفعل، وتنقله في بث حي ومباشر إلى شاشة يدقق فيها أحد الموظفين، ولما رآه يغادر من دون أن يمر بالصندوق ويدفع، أسرع إليه وقد أصبح على الرصيف في الخارج، وقال له: "إلى أين يا رجل.. من فضلك ارجع معي"، وأدخله ثانية إلى المكتبة واحتجزه.

ثم اتصل القسم الأمني في المكتبة بالشرطة التي وصلت دورية منها وعلمت سريعاً أن السارق ليس إلا سفير المكسيك لدى الأرجنتين، وهو الدكتور Oscar Ricardo Valero Recio Becerra البالغ 76 سنة

وما إن انتشر خبر السرقة في الإعلام الأرجنتيني، حتى أسرع وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، إلى منصته "التويترية" ليكتب تغريدة قال فيها إنه استدعى السفير وطلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة تحليل الاتهام الموجه ضده، "فإذا ثبت صحة فيديو السرقة الذي يتم تداوله، فسيتم طرده من وظيفته على الفور"، كما قال.