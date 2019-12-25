ترمب: أعتز بمشاركتي في "Home Alone 2"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتز بمشاركته في فيلم "هوم ألون 2" "Home Alone 2" قبل فترة طويلة من دخوله البيت الأبيض.

وتحدث ترمب، الثلاثاء، إلى عسكريين منتشرين وقد سأله أحدهم عن مشاركته في الفيلم الذي يتناول فترة عيد الميلاد.

وقال الرئيس الأميركي الذي كان قد اشترى يومها للتو فندق "بلازا" في نيويورك، حيث صورت بعض من مشاهد الفيلم في العام 1992: "كنت أكثر شبابا بعض الشيء.. وقد نجح الفيلم نجاحا كبيرا وهو عمل ميلادي ناجح جدا وهو أنجحها على الإطلاق".

وأكد ترمب، الذي كانت له مشاركة مقتضبة في الفيلم: "أعتز بكوني كنت جزءا من عمل كهذا".

وفي الفيلم يسعى الطفل كيفن، الذي يؤدي دوره ماكولي كالكين، إلى إيجاد طريقه في الفندق الفخم بعدما انفصل مجددا عن والديه.

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وهو يستوقف رجلا يرتدي معطفا طويلا وربطة عنق حمراء ليدله إلى بهو الفندق.

ويرد ترمب عليه: "اكمل طريقك وانعطف إلى اليسار".

وقال الممثل الأميركي مات دايمن، العام 2017 خلال مقابلة مع مجلة "هوليوود ريبورتر"، إن رجل الأعمال كان يسمح بتصوير أفلام في مبانيه شرط أن يعطى دورا.

وقد لعب ترمب أدوارا في حوالي 20 فيلما من بينها "زولاندر" و"سيكس أند ذي سيتي" وقام في غالبيتها بتأدية دوره في الحياة.