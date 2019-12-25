غواصة طراز "ياسن" المرعبة هدية الميلاد من روسيا لأميركا

من المتوقع أن تقوم الشركة المتحدة لبناء السفن بإزاحة الستار عن ثاني غواصة طراز Yasen-M في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي تعد الغواصة الروسية الأعلى تكلفة في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي، بحسب ما نشرته مجلة "National Interest" الأميركية.

وأدلى مدير شركة Sevmash لبناء السفن، ميخائيل بودنيتشنكو، بتصريحات لوكالة الأنباء الروسية TASS بمناسبة تدشين الغواصة نوفوسيبيرسك اليوم، قال فيها إنه سيتم إضافة غواصتين من نفس الطراز في إطار الاحتفالات بيوم النصر السنوي لعام 2020 الذي يواكب ذكرى استسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، كجزء من عقد شراء تم توقيعه في صيف عام 2019.

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ويعد خط إنتاج الفئة M من الغواصات طراز Yasen عبارة عن حزمة تحديث تهدف إلى تضييق الفجوة التي دامت 16 عامًا بين أول غواصة ياسن، والتي تحمل اسم "سيفيرودفينسك" وبين الغواصة المستقبلية "كازان".



عمليات تطوير سريعة ومتعددة المحاور

تصنف وكالة تاس الغواصة "نوفوسيبيرسك" بأنها الأولى التي يتم إنتاجها بشكل متسلسل لمشروع 885M" والتي تم تدشينها مؤخرا، على الرغم من حقيقة أن غواصة Kazan المتطورة سبق أن تم تدشينها في عام 2017، إلا أنها تخضع حاليًا للرحلات التجريبية توطئة لدخولها الخدمة في البحرية الروسية في ديسمبر 2020.

هناك عاملان جديران بالملاحظة حول هذا التناقض، أولهما أنه ما زال هناك بعض النقاش حول ما إذا كان ينبغي اعتبار Kazan وحدة تنتمي إلى طراز Yasen-M المتسلسل أم لا، أو يتم تصنيفها كطراز وسيط تقني بين "سيفيرودفينسك" الأصلية والخط الأخير من الطراز المُحدث Yasen-M الذي يجب أن يبدأ اعتبارا من الغواصة "نوفوسيبيرسك".

وتعد نقطة التناقض الثانية هي أنه ربما تكون وكالة تاس على صواب بصفة عامة، حيث إنه من المقرر أن يتم تكليف "نوفوسيبيرسك" قبل دخول الغواصة "كازان" الخدمة، إذ إن الأخيرة مازالت خاضعة لاختبارات إضافية بعدما تم اكتشاف "عيوب التصميم" في "أنظمة التحكم المعقدة".



مزايا إضافية وصواريخ كروز

وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن جميع التعديلات والتطوير الذي طرأ على طراز Yasen-M ولكن يُعتقد على نطاق واسع أنها تشمل توقيعًا صوتيًا أقل، وتم إضافة إلكترونيات على متنها مع هيكل أقصر ومجموعة واسعة من الأسلحة. ويشتمل بند التسليح على إضافة صاروخ كروز طراز Kalibr- M المتطور، والذي يبلغ مداه 4500 كلم بالمقارنة مع مدى صواريخ سابقة طراز Kalibr 3M14 الذي يتراوح ما بين 1500 إلى 2500 كلم.



مهام مماثلة لغواصات Virginia

ومن المتوقع أن تقوم غواصات Yasen-M بأداء نفس المهام المقرر أن توكلها الولايات المتحدة لغواصاتها طراز Virginia الهجومية السريعة الجديدة. ولكن يبدو أن Yasen الروسية ستتفوق على نظيرتها الأميركية فيما يتعلق بنسبة السعر إلى الأداء.

تشير التقديرات المبدئية إلى أن تكلفة الوحدة من غواصات Yasen-M لن تزيد عن 1.6 مليار دولار، في حين يبلغ متوسط سعر غواصة Virginia حوالي 2.8 مليار دولار. ويعد هذا الفارق في صالح Yasen بشكل واضح من الناحية النسبية.

ويبقى أن الفارق في السعر لا يمثل عنصر ترجيح للكفة الروسية على المستوى العام، إذ إن البحرية الروسية تحصل على ميزانية أصغر بكثير من نظيرتها الأميركية. وربما يكون 1.6 مليار دولار لكل وحدة من وحدات Yasen-M هو سعر تنافسي عالميًا، لكنه لا يزال يمثل ضغطًا كبيرًا على ميزانية الدفاع الروسية التي تتراوح بين 70 و90 مليار دولار فحسب.