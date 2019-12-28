حرائق أستراليا تهدد آلافاً من الكوالا.. فيديوهات تشرح

يسود القلق عموم أستراليا من احتمال نفوق الآلاف من حيوان الكوالا في منطقة دمرتها الحرائق شمال سيدني، ما يزيد من تناقص أعداد الحيوانات الجرابية الشهيرة في أستراليا، في حين تسارعت أخطار الحرائق السبت شرق البلاد في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث كان ساحل وسط شمال نيو ساوث ويلز موطناً لما يصل إلى 28 ألف حيوان من حيوانات الكوالا، لكن حرائق الغابات في الأشهر الأخيرة خفضت أعدادها بشكل كبير.

Poor koalas, the bush fires in Australia are killing them.pic.twitter.com/ECgMYYdJNl — Hear Me Roar (@Stop_Trump20) December 28, 2019

وتعتبر أستراليا الموطن الأصلي للكوالا وهي واحدة من أكثر الحيوانات المحبوبة في البلاد، لكنها معرضة للتهديد بسبب فقدان مسكنها الطبيعي.

بدورها، قالت وزيرة البيئة، سوزان لاي، لهيئة الإذاعة الأسترالية إن "ما يصل إلى 30% من مواطن الكوالا الطبيعية دمرت".

وأضافت "سوف نعرف المزيد عندما تهدأ الحرائق ونتمكن من إجراء تقييم مناسب".

Australian wildfires wipe a third of all koalas on country's east coast as experts warn of extinction https://t.co/Ioi6dIl2BB — The Sun (@TheSun) December 28, 2019

إلى ذلك انتشرت صور لحيوانات الكوالا وهي تشرب الماء بعد إنقاذها من حرائق الغابات بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

وقالت لاي "تلقيت رسائل بريدية من جميع أنحاء العالم من أشخاص تأثروا وانبهروا تماما من استجابة متطوعينا المعنيين بالحياة البرية وأيضا من عادات هذه المخلوقات الغريبة".

تحذير من المزيد

يشار إلى أن حوالي 5 ملايين هكتار (12.35 مليون فدان) من الأراضي في جميع أنحاء البلاد كان احترق خلال أزمة الحرائق، بينما قتل 9 أشخاص ودمر أكثر من ألف منزل.

وتمت زيادة التحذير من خطر الحرائق في نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية إلى درجة خطيرة السبت، حيث ارتفعت درجات الحرارة في المنطقة.

Thirsty koalas get creative during Australia's record-breaking temperatures. pic.twitter.com/GZzEDiB5yx — USA TODAY Travel (@usatodaytravel) December 28, 2019

وبلغت درجة الحرارة في الضواحي الغربية لسيدني 41 درجة مئوية السبت، بينما من المتوقع أن تصل داخل المدينة إلى 31 درجة مئوية غدا الأحد قبل أن تصل إلى 35 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

في السياق ذاته، وصل التحذير من حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز إلى مستوى "راقب وتصرف" الصادر عن دائرة الإطفاء.

وبلغت الحرارة ذروتها في كانبرا، عاصمة أستراليا، حيث وصلت إلى 38 درجة مئوية السبت، مع توقعات بدرجات حرارة شديدة في الأيام السبعة المقبلة.