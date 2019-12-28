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حرائق أستراليا تهدد آلافاً من الكوالا.. فيديوهات تشرح

المصدر: دبي - العربية.نت
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يسود القلق عموم أستراليا من احتمال نفوق الآلاف من حيوان الكوالا في منطقة دمرتها الحرائق شمال سيدني، ما يزيد من تناقص أعداد الحيوانات الجرابية الشهيرة في أستراليا، في حين تسارعت أخطار الحرائق السبت شرق البلاد في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث كان ساحل وسط شمال نيو ساوث ويلز موطناً لما يصل إلى 28 ألف حيوان من حيوانات الكوالا، لكن حرائق الغابات في الأشهر الأخيرة خفضت أعدادها بشكل كبير.

وتعتبر أستراليا الموطن الأصلي للكوالا وهي واحدة من أكثر الحيوانات المحبوبة في البلاد، لكنها معرضة للتهديد بسبب فقدان مسكنها الطبيعي.

بدورها، قالت وزيرة البيئة، سوزان لاي، لهيئة الإذاعة الأسترالية إن "ما يصل إلى 30% من مواطن الكوالا الطبيعية دمرت".

وأضافت "سوف نعرف المزيد عندما تهدأ الحرائق ونتمكن من إجراء تقييم مناسب".

إلى ذلك انتشرت صور لحيوانات الكوالا وهي تشرب الماء بعد إنقاذها من حرائق الغابات بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

وقالت لاي "تلقيت رسائل بريدية من جميع أنحاء العالم من أشخاص تأثروا وانبهروا تماما من استجابة متطوعينا المعنيين بالحياة البرية وأيضا من عادات هذه المخلوقات الغريبة".

تحذير من المزيد

يشار إلى أن حوالي 5 ملايين هكتار (12.35 مليون فدان) من الأراضي في جميع أنحاء البلاد كان احترق خلال أزمة الحرائق، بينما قتل 9 أشخاص ودمر أكثر من ألف منزل.

وتمت زيادة التحذير من خطر الحرائق في نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية إلى درجة خطيرة السبت، حيث ارتفعت درجات الحرارة في المنطقة.

وبلغت درجة الحرارة في الضواحي الغربية لسيدني 41 درجة مئوية السبت، بينما من المتوقع أن تصل داخل المدينة إلى 31 درجة مئوية غدا الأحد قبل أن تصل إلى 35 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

في السياق ذاته، وصل التحذير من حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز إلى مستوى "راقب وتصرف" الصادر عن دائرة الإطفاء.

وبلغت الحرارة ذروتها في كانبرا، عاصمة أستراليا، حيث وصلت إلى 38 درجة مئوية السبت، مع توقعات بدرجات حرارة شديدة في الأيام السبعة المقبلة.

كلمات دالّة

#الكوالا

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