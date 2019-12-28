لن تصدق.. "درونز" ترعى الأغنام في هذه البلدان!

"الدرونز" هي طائرات دون طيار بالشكل العام، ولها استعمالات كثيرة أخرى، منها تجارية وأخرى عسكرية كالمراقبة ونقل المنتجات وما إلى ذلك، إلا أن للمزارعين في نيوزيلندا وبريطانيا وأستراليا رأي آخر، حيث قاموا بتحويل تلك الطائرات الحديثة إلى "رعاة أغنام".

في التفاصيل، نظر المزارعون إلى تلك الأداة على أنها يمكن أن تساعدهم في تربية الأغنام التي تأكل من المراعي ويحتاج الراعي إلى التأكد من عدم فقدان إحداها وملاحقتها، وهو ما توفره الدرونز فعليا، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

توفّر الوقت

ونقلت الصحيفة عن المزارع النيوزيلندي، كوري لامبيث، قوله إنه يستخدم تلك الطائرات مثل الكلاب في متابعة الأغنام حيث إنه قام بتركيب جهاز به أصوات لنباح الكلاب تستخدم عند جنوح الأغنام عن الطريق.

بدوره، شرح المزارع جيسون رينتول أنه يستخدم الطائرات من دون طيار في متابعة الأغنام والغزلان والماشية لأنها موفرة للوقت حيث كان يحتاج لـ4 أشخاص مع كلبين على الأقل، ولكن مع تلك الطائرات يمكن الاعتماد على رجلين فقط، إلا أنه نوّه أن تلك الكلاب لم تكن تحب تلك الطائرات، لكن مع مرور الوقت اكتشفت أنها تساعدها في عملها.