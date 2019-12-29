بحلته الجديدة.. جرس بيغ بن سيدق ليلة رأس السنة

يدق جرس ساعة بيغ بن الشهيرة في البرج الذي يمثل أحد معالم بريطانيا عندما ينتصف الليل عشية بدء السنة الجديدة، وذلك لأول مرة منذ الكشف عن وجهها الجديد من تحت السقالات خلال أعمال تجديد البرج.

وتضمنت أعمال ترميم برج اليزابيث الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا إحاطته بسقالات خلال العامين الأخيرين، في الوقت الذي يجري فيه إعادة تلميع واجهات الساعات الأربع وإعادة طلاء الأجزاء المعدنية وتنظيف وتجديد النقوش الحجرية المنحوتة ببراعة بالبرج.

وعندما تم رفع جزء من السقالات في مارس/آذار، ظهر أنه أعيد طلاء أرقام وعقارب الساعة باللون الأزرق بعد أن كانت باللون الأسود وذلك تماشيا مع ما يصفه العلماء بأنه لونها الأصلي.

ومنذ بدء أعمال التجديد في 2017، توقف جرس بيغ بن عن "الدق" إلى حد كبير إلا في الأحداث المهمة فقط. وكانت آخر مرة دق فيها جرس بيغ بن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني إحياء لذكرى العسكريين الذين قتلوا خلال أدائهم واجبهم الوطني فيما يعرف باسم "يوم الذكرى".



وقال البرلمان في بيان إنه ستتم تجربة جرس بيغ بن عدة مرات خلال الاستعداد لعشية السنة الجديدة.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال التجديد في عام 2021 وسوف يعقبها برنامج لترميم مبنى البرلمان بأكمله، بتكلفة تبلغ أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار).