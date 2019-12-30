جامعة مصرية تمنع دخول الطلاب أصحاب "قصات" الشعر الغريبة

قررت جامعة مصرية حظر دخول الطلاب من أصحاب قصات الشعر الغريبة، أو الذين يرتدون السلاسل والبنطلونات المقطعة والغريبة.

وقرر الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا جنوب البلاد، منع دخول الطلاب، ممن يرتدون الملابس المقطعة والغريبة، والسلاسل والأساور والشورت والبنطلونات التي تشبه ملابس النوم للحرم الجامعي، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، بمقر الجامعة وفروعها.

وقرر رئيس الجامعة حرمان أي طالب يقوم بقص شعره بشكل غريب غير طبيعي، مثل قص الشعر من الجانبين وتطويله من أعلى، من دخول الحرم الجامعي وقاعات المحاضرات، ومنعه من دخول الامتحانات في حالة تكرار الأمر.

وذكر رئيس الجامعة أن القرار يأتي في إطار خطة الجامعة للحفاظ على السلوك الطلابي والأخلاق القيم ومحاربة السلوكيات الخاطئة والعادات الدخيلة على المجتمع، مضيفا أن العادات والتقاليد في صعيد مصر لا تسمح بمثل هذه السلوكيات.