أميركا تخسر 50 مليار دولار سنوياً بسبب الطعام غير الصحي

يشكل الطعام غير الصحي كارثة اقتصادية حقيقية للولايات المتحدة حيث كشفت دراسة جديدة متخصصة أن الأمراض الناجمة عن الأكل غير الصحي تكلف الحكومة الأميركية أكثر من 50 مليار دولار سنوياً.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "هيلث داي نيوز" فإن الأمراض التي تنتج عن الطعام غير الصحي والأنظمة الغذائية التي تسبب الأمراض تؤدي إلى تكاليف مالية واقتصادية باهظة لا يتم حسابها لكنها تتجاوز الـ50 مليار دولار سنوياً.

وتقول الدراسة إن الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري والعديد من الأمراض الأخرى كلها ترتبط بصورة مباشرة بالنظام الغذائي للشخص، وجميعها مرتبطة بتناول الطعام غير الصحي.

وبحسب الدراسة فإنه إضافة إلى هذه التكاليف الباهظة للطعام غير الصحي فإن أكثر من 45% من الوفيات في الولايات المتحدة ترتبط بنوعية الطعام والنظام الغذائي للشخص.

وأجرى الدراسة مجموعة من العلماء الأميركيين في ولاية "ماساتشوستس" حيث قسموا الأطعمة إلى عشرة مجموعات وقاموا برصد تأثير تناولها على المواطنين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 عاماً و85 عاماً، ومن ثم نظروا إلى تأثير هذه الأطعمة على من يتناولونها وخلصوا إلى تأثيراتها الصحية والتكاليف المترتبة على ذلك.

ووجد الباحثون أن عادات الأكل السيئة تكلف نحو 300 دولار لكل شخص سنوياً، بما يعني نحو 50 مليار دولار سنوياً، كما وجدوا أنها السبب وراء 18% من أمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية وكذلك مرض السكري.