إيطاليا تشيخ.. الخصوبة تتراجع إلى مؤشر خطير

شهدت إيطاليا في العام 2018 أقل معدل ولادات منذ القرن التاسع عشر إذ بلغ عدد المواليد الجدد حوالي 440 ألف طفل، أي أقل بنحو 20 ألفا من العام السابق، وفق ما أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاءات (إستات).

وبذلك ينخفض معدل المواليد إلى 7,3 أطفال لكل ألف نسمة في العام 2018 بعدما كان 7,6 في العام 2017.

وأنجبت الأمهات 1,3 طفل في المتوسط (في الفترة 2017-2018) وهو دليل آخر على تشيخ المجتمع الإيطالي.

ومع هذا المعدل الجديد، أصبحت إيطاليا ضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تملك أدنى معدلات خصوبة، متساوية مع قبرص وقبل مالطا (1,26 طفل) وخلف إسبانيا (1,31 طفل) وفرنسا (1,9 طفل).

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ويبقى ثلث الإيطاليين عازبين، وهي ظاهرة ازدادت بنسبة 10 مرات على مدار العشرين عاما الماضية.

وتمثل العائلات المؤلفة من 4 أشخاص على الأقل 20,4% فقط من إجمالي العائلات الإيطالية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط العمر المتوقع في إيطاليا سنة 2018 وبلغ 80,8 عاما للرجال و85,2 عاما للنساء.