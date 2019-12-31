صور مبهرة لاحتفالات رأس السنة من برج خليفة في دبي

مع وصول دقات الساعة إلى منتصف الليل وحلول موعد العام الجديد 2020، واصل برج خليفة بدبي تقليده السنوي، حيث قدم العرض الجذاب الذي يتضمن الألعاب النارية وعرض الصور على واجهة البرج التي تتميز بنظام إضاءة LED، إضافة إلى العروض الموسيقية وعرض النافورة الراقصة.

كما شهدت نافورة دبي المجاورة لبرج خليفة، أكبر نافورة راقصة في العالم، تقديم عروضها المميزة لتجعل المناطق المحيطة بالبرج ووسط مدينة دبي المكان الأمثل لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة 2020.

ويحتفل "برج خليفة"، المعلم العمراني الفريد الأطول في العالم، بالذكرى السنوية الـ10 لتدشينه، مع مجموعة من الفعاليات الاحتفالية في 4 يناير/كانون الثاني 2020.