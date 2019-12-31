فوكس نيوز تحقق أعلى نسبة مشاهدة.. وتراجع حاد لـ"سي إن إن"

كشفت صحيفة ذا هيل الأميركية عن ارتفاع نسبة مشاهدة قناة فوكس نيوز الأميركية، لتصل إلى الأعلى في تاريخها منذ أكثر من 23 عاما، فيما تراجعت السي إن إن إلى مراتب متدنية وغير مسبوقة.

وفي التفاصيل، فقد بلغ متوسط عدد مشاهدي قناة فوكس نيوز 2.5 مليون مشاهد في الليلة في عام 2019، وهو الأكبر في تاريخها منذ 23 عامًا، مما يجعل الشبكة القناة الأكثر مشاهدة على الكابل الأساسي.

Fox News hits record high viewership in network's 23-year history https://t.co/zj5l5fm6yu pic.twitter.com/xgKOhYj9l7 — The Hill (@thehill) December 30, 2019

ووفقًا لـ"نيلسن ميديا ريسيرش"، فقد فازت قناة فوكس نيوز على ESPN بمشاهديها البالغ عددهم 1.78 مليون شخص، وتفوقت أيضا على MSNBC صاحبة المركز الثالث، والذي استقطبت في المتوسط 1.75 مليون مشاهد.

وقال نيلسن إن قناة فوكس احتلت المركز الأول في منافسات الكابل للعام الرابع على التوالي. أما قناة CNN فقد احتلت مراكز متأخرة، وبلغ معدل مشاهدتها 972000 مشاهد في الليلة.

وفي قائمة أفضل خمسة برامج في الكابل الإخباري لعام 2019، حقق برنامج "Hannity" المركز الأول على قناة فوكس نيوز بـ 3.3 مليون، يليه "تاكركارلسون تونايت"، بـ3.1 مليون مشاهد.

وجاء برنامج "Rachel Maddow Show" الخاص بـ MSNBC في المرتبة الثالثة، حيث حصل على 2.78 مليون، يليه برنامج "The Ingraham Angle" على الفوكس بـ2.57 مليون، و"The Five" أيضا على الفوكس بـ2.55 مليون.

وعلى صعيد شبكات البث، احتلت شبكة CBS المركز الأول بمتوسط 7.14 مليون مشاهد في وقت الذروة. وجاءت شبكة NBC في المرتبة الثانية بحصولها على 6.33 مليون، تليها ABC بـ 5.19 مليون. واحتلت قناة Fox TV المرتبة الرابعة، حيث بلغت 4.62 مليون، ولكنها كانت الشبكة الإذاعية الوحيدة بين الأربعة التي زادت عدد مشاهديها منذ عام 2018.