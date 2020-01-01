احتفالاً بـ2020.. نادلة في مطعم تفاجأ بقيمة "البقشيش"

في نهاية كل سنة وبداية أخرى، تحدث مواقف وأحداث غريبة وجميلة تترك أثرها على مر السنين.

وفي التفاصيل حصلت نادلة تعمل في مطعم في بلدة صغيرة في ميتشيغان الأميركية، على بقشيش بقيمة 2020 دولاراً، احتفالا بالعام الجديد 2020 وذلك أثناء عملها مساء الأحد في مطعم (ثاندر باي ريفر) في ألبينا، بينما كانت فاتورة المطعم 23 دولارا فقط.

وقالت النادلة دانييل فرانزوني (31 عاماً) لصحيفة ألبينا نيوز "أشياء من هذا القبيل لا تحدث لأشخاص مثلي".

وعلى إيصال بطاقة الائتمان كتب "سنة جديدة سعيدة.. 2020 تحدي البقشيش".

هذا ولم تصدق فرانزوني، الرقم، لكن مديرها أكد لها أن البقشيش مشروع، وقالت إنها كانت تعيش في ملجأ للمشردين قبل عام.

فيما تعتزم فرانزوني استخدام الأموال لإعادة رخصة قيادتها وتحقيق مدخرات.

قالت فرانزوني عن الزوجين اللذين تركا البقشيش لها "لا يعرفون شيئًا عن قصتي.. لا يعرفون من أين أتيت".

وأردفت قائلة "لا يعرفون مدى صعوبة الأمر.. إنهم يفعلون ذلك فعلاً بدافع قلبهم الطيب".

ذهبت فرانزوني في وقت لاحق إلى مطعم آخر، وتركت 20.20 دولار كبقشيش، وقالت وهي تبتسم: "لقد كان ذلك بمثابة رد لهذا العمل الطيب.. لم أستطع القيام بأكثر من ذلك".