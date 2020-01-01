فيديو لبابا الفاتيكان يفقد صبره ويصفع امرأة.. ثم يعتذر!

اعتذر البابا فرنسيس، الأربعاء، بسبب عصبيته الزائدة، حيال امرأة أمسكت بذراعه بقوة خلال ملاقاته للحشود في ساحة "القديس بطرس" في الفاتيكان.

وقامت المرأة التي كانت تقف بين المصلين خلف الحواجز الأمنية في الساحة المواجهة لكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، بجذب البابا بقوة من يده وبطريقة غير لائقة لحظة مروره أمامها، وحاولت مراراً سحبه ناحيتها فيما حاول البابا التخلص منها مراراً في غضب واضح من تصرفها الغريب.

فقدت صبري.. أعتذر

وقال البابا من شرفة تطل على الساحة الا{بعاء "في كثير من الأحيان نفقد صبرنا.. وهذا يحصل لي أيضا. وأنا أعتذر على المثال السيئ الذي صدر عني البارحة".

يذكر أن المقطع المصور الذي أظهر البابا مغتاظا مساء الثلاثاء، بعدما أمسكت امرأة بذراعه بشدة خلال جولة له على مصلين في ساحة بالفاتيكان في اليوم الأخير من العام 2019، انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، بعدما قبّل العديد من الأطفال الذين احتشدوا أمام مغارة عيد الميلاد في ساحة القديس بطرس الشهيرة، وهم بالابتعاد أمسكت امرأة آسيوية بذراعه ودفعته باتجاهها فكاد يسقط أرضاً.

وفي حين راحت المرأة تتفوه بكلام غير مسموع، بدت علامات الانزعاج والألم على البابا الذي تمكن من الإفلات من قبضة المرأة من خلال ضربها على ذراعها.

وواصل البابا الغاضب البالغ من العمر 83 عاما والذي يعاني صعوبات في المشي جولته، لكنه حافظ على مسافة معينة مع الحشود المتحمسة وقد زال التوتر عن معالم وجهه بعدما التقى الأطفال.