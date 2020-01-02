2021.. الرقم السري في "الهروب المثير" لكارلوس غصن

ما زال الغموض يسيطر على "مغامرة" هروب رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن البوليسية من طوكيو إلى بيروت، ورويدا رويدا تتكشف فصول جديدة في هذه القضية المثيرة، آخرها كشف مقربون منه أن تأجيل محاكمته لعام آخر دفعه للإسراع في تنفيذ خطته "الجنونية" للفرار.

قالت مصادر مقربة من كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، اليوم الخميس، إن غصن قرر الفرار من اليابان بعدما علم بتأجيل محاكمته إلى أبريل/نيسان 2021، ولأنه مُنع من الحديث مع زوجته.

وأصبح غصن أبرز الهاربين في اليابان بعدما قال يوم الثلاثاء إنه ذهب إلى لبنان هربا مما وصفه بالنظام القضائي "الفاسد".

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"رتبت رحيلي بمفردي"

وقال كارلوس غصن في بيان اليوم الخميس، إن عائلته لم تلعب أي دور في هروبه.

وذكر غصن في البيان "هناك تكهنات بوسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفرادا آخرين من عائلتي لعبوا دورا في رحيلي من اليابان. كل

هذه التكهنات غير صحيحة وزائفة".

وأضاف "رتبت لرحيلي بمفردي.. ليس لعائلتي أي دور على الإطلاق".

في السياق، ذكرت المصادر المقربة من غصن أنه علم خلال جلسة عُقدت في الآونة الأخيرة أن محاكمته في إحدى القضيتين المرفوعتين ضده ستتأجل إلى أبريل/نيسان 2021. ولم يكن هناك موعد محدد لأي من المحاكمتين لكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن تبدأ إحداهما على الأقل في أبريل/نيسان 2020.

ممنوع من محادثة زوجته

وقال أحد المصادر المقربة من غصن "قالوا إنهم بحاجة إلى عام آخر كامل للتجهيز لها. كان حزينا لأنه لا يتمكن من رؤية زوجته أو الحديث معها".

إلى ذلك، تنص شروط إخلاء سبيل غصن، أحد أشهر الرؤساء التنفيذيين في العالم، على منعه من الاتصال بزوجته كارول وفرض قيود على استخدامه للإنترنت وغيره من وسائل الاتصال أثناء فترة وضعه رهن الإقامة الجبرية في المنزل في طوكيو.

وذكرت المصادر أن طلب غصن الحديث مع زوجته بمناسبة عيد الميلاد قوبل بالرفض.

وأشارت المصادر إلى أن غصن شعر بالقلق عندما علم أن ممثلي ادعاء يابانيين استجوبوا ابنته وابنه في الولايات المتحدة في أوائل ديسمبر/كانون الأول وكانت لديه قناعة بأن السلطات تريد انتزاع الاعترافات منه عن طريق الضغط على أسرته.

التخطيط للهروب

كانت رويترز قالت إن شركة للأمن الخاص رتبت لخروج غصن الذي يحمل جنسيات فرنسا ولبنان والبرازيل من طوكيو خلسة قبل أيام تنفيذا لخطة وُضعت على مدى ثلاثة أشهر.

وقالت قناة (إن.تي.في) اليوم الخميس، إن الشرطة التركية اعتقلت سبعة أشخاص من بينهم أربعة طيارين بعدما بدأت وزارة الداخلية في تركيا تحقيقا بشأن مرور غصن من اسطنبول وهو في طريقه إلى لبنان.

وأظهرت بيانات تتبع حركة الطيران أن غصن استخدم طائرتين مختلفتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.

جواز سفر احتياطي

من جهتها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس، إن السلطات سمحت لغصن بالاحتفاظ بجواز سفر فرنسي احتياطي في خزنة مغلقة بعد إخلاء سبيله بكفالة مما يسلط بعض الضوء على تفاصيل هروبه المثير إلى لبنان.

وأضافت الهيئة أن ممثلي ادعاء داهموا مقر سكن غصن في طوكيو اليوم الخميس.

السلطات اليابانية لم تعلق رسميا على اختفاء غصن. والحكومة في عطلة هذا الأسبوع بمناسبة حلول العام الجديد.

ولبنان لم يبرم اتفاقا مع اليابان لتسليم المجرمين. ويحظى غصن بدعم واسع النطاق في لبنان حيث قضى طفولته وحيث توجد استثمارات واسعة له في قطاعي البنوك والعقارات.

وذكر مسؤولون لبنانيون أن غصن دخل البلاد بصورة قانونية وبجواز سفر فرنسي. لكن أحد محامي غصن اليابانيين كان قد قال إن جوازات سفر غصن الثلاثة ما زالت بحوزة المحامين بموجب شروط إخلاء سبيله بكفالة.

نشرة حمراء

وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أنّ "النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف (بالنشرة الحمراء) من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن".

وأوضح أن "وزارتي الخارجية والعدل واكبتا ملف غصن منذ بداياته، وفي غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية".

لبنان لن يسلمه

يشار إلى أن القوانين اللبنانية لا تتيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. كما أنه ما من اتفاقية موقعة بين لبنان واليابان تنصّ على تبادل المتهمين، وتخوّل طوكيو أن تستفيد منها لاسترداد غصن.

كانت السلطات قد اعتقلت غصن للمرة الأولى في طوكيو في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، ويواجه أربع تهم تشمل إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط. وينفي غصن جميع التهم.