أميركي يسلخ كلاب الجيران ويصنع لنفسه معطفاً من جلودها

زعم أميركي من ولاية كنتاكي أنه سلخ 4 من كلاب جيرانه لصنع معطف، ووجِّهت إليه اتهامات بتعذيب حيوانات.

وأوقف جوناثان دي واتكينز (38 عاماً) في 23 ديسمبر/كانون الأول بعدما أبلغ أحد الجيران السلطات بالأمر، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأبلغ الجار الشرطة بأن واتكينز جاء إلى منزله وطلب سيجارة وكانت الدماء تلطخ ملابسه، وبعد أن سأله عما حدث قال له إنه كان يسلخ الكلاب.

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لكن الجار لم يصدقه في البداية، لأنه كان يعرف أن واتكينز كان مصاباً بمرض عقلي في الماضي.

لكن بعد ساعات، رأى الجار ما بدا أنها جلود وجيف كلاب أمام الشرفة الأمامية لمنزل واتكينز. وقال الجار للشرطة إنه فقد كلبين ويعتقد أن جاراً آخر فقد كلبين آخرين أيضاً.

وبعد تلقي البلاغ، وجد أحد عناصر الشرطة واتكينز في منزله ومعه سكين وآثار دماء على ملابسه.

وعندما سأله الشرطي من أين أتت الدماء، أجاب واتكينز: "أصنع لنفسي معطفاً من الكلاب"، بحسب مذكرة توقيف المتهم. وأبلغ واتكينز الشرطي بأنه طعن الكلاب وسلخها.

وخلال جلسة استماع عُقدت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عيّن القاضي جيمي ماركوم محامياً للدفاع عن واتكينز وأمر باحتجازه دون كفالة، وإجراء فحص نفسي له.