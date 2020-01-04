اتهام المغني رود ستيوارت بضرب حارس خلال سهرة رأس السنة

اتهم نجم الروك البريطاني، رود ستيوارت، بتوجيه لكمة إلى حارس أمني في فندق خلال سهرة رأس السنة في فلوريدا، وفق ما جاء في تقرير لشرطة بالم بيتش.

وكان المغني البالغ 74 عاماً مع عائلته في فندق "بريكرز" في بالم بيتش، عندما منعوا من دخول حفلة مقامة للأطفال في الفندق.

ويتهم رود ستيوارت بضرب الحارس المشرف على الحفلة في القفص الصدري، عندما لم يذعن لاحتجاجات ابنه. وأوقف المغني المعروف بصوته الأجش وشعره الأشقر بتهمة الضرب، وهي جنحة يعاقب عليها عادة بفرض غرامة مالية. وطلب منه المثول أمام محكمة في بالم بيتش في الخامس من شباط/فبراير.