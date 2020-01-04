رويترز: غصن فرّ بعدما أوقفت شركة أمن مرتبطة بـ"نيسان" مراقبته

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي المقال لشركة "نيسان موتور" فر من منزله في طوكيو بعدما أوقفت شركة أمن خاصة، استأجرتها شركة السيارات، مراقبته.

وأعلن غصن الثلاثاء أنه فر إلى لبنان هرباً مما وصفه بأنه "نظام قضائي فاسد" في اليابان، حيث يواجه اتهامات تتصل بجرائم مالية ينفي ارتكابها.

وذكرت المصادر أن شركة "نيسان" كلفت شركة أمن خاصة بمراقبة غصن، الذي أفرج عنه بكفالة لحين محاكمته، لمعرفة إن كان يجتمع مع أشخاص على صلة بالقضية.

موضوع يهمك قال محامي رئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن السبت إنه يشعر بالغضب والخيانة إزاء هروب موكله من اليابان إلى لبنان،... محامي غصن: أتفهم هروبه وأشعر باشمئزاز من قضاء اليابان شركات

وأضافت المصادر أن محامي غصن طلبوا من شركة الأمن وقف مراقبته، نظراً لأن ذلك سيعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وذكروا أن غصن كان يعتزم تقديم شكوى ضد شركة الأمن في هذا السياق.

وقالت المصادر إن الشركة أوقفت مراقبة غصن بحلول 29 ديسمبر/كانون الأول.

يذكر أن أحد محامي غصن، ويدعى جونيشيرو هيروناكا، كان قد قال للصحافيين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن هيئة الدفاع تدرس اتخاذ خطوات لحماية غصن من المراقبة.

ولم يتضح كيف تمكن غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، من تدبير فراره من اليابان. وقال مصدر لـ"رويترز" إنه دخل لبنان بشكل قانوني بجواز سفر فرنسي.

وأعلن غصن إنه سيتحدث علناً عن فراره في الثامن من يناير/كانون الثاني.