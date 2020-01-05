شاهد سمكة تونة سعرها نحو مليوني دولار.. هل يأكلونها؟

ربما هي ثاني أغلى سمكة تونة في العالم ويصل ثمنها إلى مليون و800 ألف دولار، حيث شهد مزاد علني في سوق طوكيو للأسماك بيع سمكة تونة ضخمة، بمبلغ 193.2 مليون ين ياباني بما يعادل (1.8 مليون دولار).

وبيعت سمكة التونة التي يبلغ وزنها 276 كيلوغراما (قيمة الكيلو غرام الواحد 700 ألف ين ياباني)، في سوق تويوسو للأسماك بالعاصمة اليابانية إلى شركة كيمورا، التي تدير سلسلة مطاعم السوشي الرئيسية المسماة "سوشي زانماي".

السمكة التونة التي بيعت في المزاد في أوما، صيدت على الطرف الشمالي لجزيرة هونشو أكبر جزر اليابان، والتي تعد واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في البلاد.

وقال كيوشى كيمورا، رئيس شركة كيمورا: "أشعر بالرضا بفوزي في هذا المزاد الأول في عهد رييوا"، في إشارة إلى العهد الإمبراطوري الجديد الذي بدأ في مايو الماضي مضيفا "أنها مكلفة لكنني أود أن يجرب العملاء أفضل أنواع التونة".

يعتبر هذا ثاني أعلى ثمن يتم دفعه مقابل سمكة تونة في اليابان، منذ أن بدأت السلطات في تسجيل الأرقام القياسية عام 1999.

وكان أعلى رقم قياسي تم تسجيله لسعر سمكة تونة في مزاد علني العام الماضي، عندما دفع كيمورا 333.6 مليون ين ياباني ما يعادل (3.1 مليون دولار) مقابل سمكة تونة يبلغ وزنها 278 كيلوغراما.

يذكر أن اليابانيين من أكثر المستهلكين في العالم لأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء، وتسبب الصيد الجائر لهذا النوع من الأسماك في توجيه انتقادات عالمية لليابان. وعلى الرغم من عدم استيطانها في المحيط الهادي إلا أنه تمت محاولات لتربيتها في أحواض اصطناعية في اليابان.