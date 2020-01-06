قضية دنيا بطمة تتصاعد.. زيادة الغرامة ومنع مغادرة المغرب

قررت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، في وسط المغرب، صباح الاثنين، بزيادة الغرامة المالية، للفنانة المغربية دنيا بطمة إلى 50 ألف دولار أميركي وفق ما افادت به مصادر قضائية لمراسل "العربية" في المغرب.

كما جرى، حسب نفس المصادر القضائية المغربية، رفع الغرامة المالية لابتسام، شقيقة دنيا إلى 30 ألف دولار أمريكي.

منع مغادرة المغرب

وأكد القضاء المغربي على قرار النيابة العامة، بسحب جواز السفر، لدنيا، مع منع مغادرة المغرب لها ولشقيقتها ابتسام.

وتداولت الصحافة المغربية صورة لدنيا بطمة برفقة البحريني محمد الترك، زوجها ومنتج أعمالها، في محاولة لمغادرة المغرب عبر مطار مدينة الدار البيضاء.

وتحدثت الصحافة المغربية عن منع السلطات المغربية لدنيا باطما من مغادرة التراب المغربي.

وثيقة قضائية

ويحاكم القضاء المغربي، في حالة سراح، من دون اعتقال، الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، على خلفية قضية عصابة "حمزة مون بيبي".

وتداول مغاربة في وقت سابق، من الأسبوع الماضي، عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وثيقة قضائية مغربية، تتعلق بملف المغنية المغربية.

هذا وتأكد مراسل "العربية" في المغرب، من مصادر مغربية من صحة الوثيقة، الموقعة بتاريخ: 30//12//2019، وكشفت الوثيقة القضائية بقرار سحب جواز السفر من دنيا وشقيقتها ابتسام، وإغلاق الحدود أمامهما.

وبما أن دنيا وشقيقتها ابتسام، سيجري محاكمتها مغربيا، بموجب القانون الجنائي، يبقى واردا حسب الصحافة المغربية، سحب وسامين اثنين كان العاهل المغربي محمد السادس، وشح بهما المغنية المغربية.

تحقيق مفصلي مرتقب

ومن المرتقب، أن تتواصل التحقيقات مع دنيا وشقيقتها، في جلسة مقبلة بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2020، في جلسة اسمها: "التحقيق التفصيلي".

ويتصدر اسم دنيا بطمة الأخبار في المغرب، على خلفية تورطها في ملف يحمل اسما إعلاميا مغربيا هو: "عصابة حمزة مون بيبي".

وكانت فرقة النخبة في الشرطة المغربية، في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، استدعت المغنية دنيا بطمة، مباشرة بعد دخولها إلى المغرب، قادمة برفقة زوجها من البحرين. فيما أخضعت الشرطة هاتفها المحمول الشخصي، للفحص التقني.

دنيا بطمة تنفي

من جانبها، نفت دنيا بطمة للشرطة المغربية أن لا علاقة تربطها بكل ما يتعلق بحساب "حمزة مون بيبي"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبحث الشرطة المغربية في ملف حساب "حمزة مون بيبي"، على خلفية شكاية رسمية، ترتبط بالقانون الجنائي المغربي؛ أي "تكوين عصابة إجرامية"، و"الابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة للأشخاص"، و"السب والقذف والطعن في العرض والشرف"، و"تلفيق الاتهامات من أجل الحصول على مبالغ مالية".

فضيحة ابتزاز

وتفجرت قضية حساب "حمزة مون بيبي"، على خلفية شكاية قانونية، تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمعية حقوقية غير حكومية، في يوليو 2019، أمام القضاء المغربي، في مدينة مراكش في جنوب المغرب.

ويتهم المركز الوطني لحقوق الإنسان، جهات بالسب والقذف عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد رئيس المركز وأعضاء آخرين.

وتطالب الشكوى، بالاستماع إلى دنيا بطمة، لأنها المتهمة من المركز الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، بأنها من تقف وراء هذه الحسابات، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر 2019، قامت دنيا بطمة بشتم مصورين صحافيين بعبارة "الله يعطيكم السالما" أي الحمى، في أعقاب مغادرتها لمقر الشرطة المغربية في مدينة الدار البيضاء.