بالصور.. بنغلادش تنتفض بعد اغتصاب طالبة جامعية

تعبيراً عن غضبهم ومطالبين بالحفاظ على سلامة النساء، سار أكثر من ألف طالب وناشط في الجامعة الحكومية الرئيسية في بنغلادش، الاثنين، مرددين شعارات تندد باغتصاب طالبة في السنة الثانية، منها "لا مزيد من الاغتصاب، نريد العدالة"، و"نريد أشد عقوبة"، كما طالبوا بالقبض على الجاني.

وتجمع المتظاهرون بالحرم الجامعي في العاصمة، دكا، بعد أن تم إنقاذ الضحية ونقلها إلى مستشفى كلية الطب منتصف ليل الأحد.

وقالت الشرطة إن الضحية كانت تسير إلى مكان إحدى صديقاتها بعد نزولها من حافلة جامعية مساء الأحد، لكن شخصاً ما أمسك بها من الخلف واقتادها إلى مكان خالٍ تقريباً، حيث تعرضت لاعتداء.

إلى ذلك، قال كازي ساهان هاكي، قائد الشرطة في مركز شرطة كورميتولا، إن السلطات سجلت حالة تقدم بها والد الضحية، مشيرة إلى أنها تحقق في الجريمة.

في بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة، تواجه النساء بانتظام أشكالاً مختلفة من المضايقات والتحرشات، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب.

وقالت منظمة بنغلاديش ماهيلا باريشاد، وهي شبكة من الجماعات النسائية، إنها سجلت 697 حالة اغتصاب عام 2018 و592 حالة في النصف الأول من عام 2019.