بالصور.. انزلاق طائرة ركاب تركية في مطار بإسطنبول

انزلقت طائرة ركاب في مدرج مطار بإسطنبول، اليوم الثلاثاء، وأغلقت السلطات المطار مؤقتاً.

انزلقت طائرة من طراز "بوينغ 737-800"، جاءت من الشارقة في الإمارات وتديرها شركة "بيغاسوس" التركية منخفضة التكلفة، أثناء هبوطها في مطار صبيحة كوكجن في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال المسؤول بالمطار لوكالة "رويترز": "تخطت الطائرة المدرج ثم علقت في الأرض. أعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة لكن الرياح القوية تعرقل العمل".

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وذكرت وكالة أنباء "دي. إتش. إيه" التركية الخاصة أنه تم إجلاء الركاب بواسطة زلاقات الطوارئ.

من جهتها، قالت شركة "بيغاسوس" في بيان إنه تم إخلاء الطائرة من جميع الركاب ولا يوجد ضحايا.

بدوره، قال مكتب حاكم إسطنبول إنه لم تقع إصابات في الحادث، وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 164 راكباً بأمان.

وتعرضت المدينة لعواصف وأمطار غزيرة منذ ليل الأحد.

قال مسؤول بالمطار إنه تم تعليق الرحلات حتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش اليوم (الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي).

ويقع المطار على الجانب الآسيوي من أكبر مدن تركيا، التي تمتد عبر قارتين. ويوجد مطاران في الجانب الأوروبي من المدينة.