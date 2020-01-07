رئيس وزراء لمواطنيه: قللوا الاستحمام!

حثَّ رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، المواطنين اليوم الثلاثاء على إغلاق الصنابير وتقليل مرات الاستحمام لمواجهة جفاف يجتاح شمال ووسط البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة المياه في بانكوك أن مياه الصنبور أصبحت مالحة بعد تسرب مياه البحر إلى نهر تشاو فرايا، مصدر معظم احتياجات تايلاند من المياه.

موضوع يهمك تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماع مقطع فيديو يظهر حيوان الكنغر يحتضن سيدة أنقذته من النيران، التي التهمت مساحات... فيديو مؤثر.. كنغر يحتضن امرأة أنقذته من حرائق أستراليا سوشيال ميديا

وقالت متحدثة باسم الحكومة للصحافيين إن مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء على إنفاق ثلاثة مليارات بات (100 مليون دولار) لحفر آبار واستخراج مياه جوفية بهدف التخفيف من الجفاف، الذي يتوقع أن يتفاقم في غضون الشهور القليلة المقبلة.

ويبدأ موسم الجفاف في تايلاند في نوفمبر/تشرين الثاني، ويمتد عادةً حتى أبريل/نيسان، لكن السلطات أعلنت في العام الحالي أنه قد يستمر حتى يونيو/حزيران المقبل. وأعلنت السلطات حالة الجفاف في مناطق زراعية في 14 إقليماً في وسط وشمال وشمال شرقي البلاد.

ومع انخفاض مخزونات المياه طلبت الحكومة من المزارعين في بعض الأقاليم القريبة من حوض نهر تشاو فرايا عدم زراعة الأرز خارج موسمه.