ترمب يهنئ كيم يونغ بمناسبة عيد ميلاده "السري"

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب التمنيات للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بمناسبة عيد ميلاده كما أعلنت سيول الجمعة، رغم أن تاريخ ميلاده يبقى "سراً" لم تعلنه البلاد رسمياً.

ولا تؤكد كوريا الشمالية أبداً رسميا سن كيم يونغ أون أو يوم ميلاده تحديدا. لكن أداء النجم السابق في فريق كرة السلة شيكاغو بولز دينس رودمان حين أنشد أغنية وجه فيها التمنيات بعيد ميلاد سعيد للزعيم الكوري الشمالي جرى في 8 كانون الثاني/يناير 2014 قبل مباراة استعراضية في بيونغ يانغ.

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وفي وثيقة عقوبات، أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن كيم ولد في ذلك اليوم عام 1984 ما يعني أن عمره حاليا 36 عاما، لكن هناك تكهنات أن يكون أكبر بسنة أو سنتين.

والتقى مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشانغ ايوي-يونغ، ترمب في واشنطن الأربعاء وقال إن الرئيس - الذي سبق أن تحدث في أوقات سابقة عن علاقة مودة تجمعه بكيم- "تذكر" عيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي.

رسالة.. و"عيد ميلاد سعيد"

وقال تشانغ للصحافيين عند عودته إلى كوريا الجنوبية الجمعة إن "الرئيس ترمب تمنى للزعيم كيم يونغ أون عيد ميلاد سعيد وطلب من الرئيس مون ان يوجه له هذه الرسالة". وأضاف أن الرسالة سلمت "بطريقة مناسبة" بدون تحديد كيف تم نقلها.

هذا ولا تزال الاتصالات بين الكوريتين متوقفة، فيما يواصل الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ انتقاد القيادة في سيول.

وكان الزعيم الكوري الشمالي أعلن خلال لقاء مع الحزب الحاكم في كانون الأول/ديسمبر، إنهاء تجميد التجارب النووية والصواريخ الباليستية مهددا بعرض "سلاح استراتيجي جديد" قريبا.

وقد عقد ترمب وكيم ثلاثة اجتماعات منذ حزيران/يونيو 2018 لكن لم يتحقق أي تقدم ملموس في عملية نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.