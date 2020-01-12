بعد قرار هاري.. "اجتماع أزمة" للعائلة الملكية ببريطانيا

بعدما أعلن الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، أنهما يعتزمان التنازل عن دورهما كـ"عضوين رفيعي المستوى" في العائلة المالكة، تعقد الملكة إليزابيث الثانية، غداً الاثنين، اجتماعا مع الأمير هاري في محاولة لحل الأزمة، على ما ذكرت الصحف البريطانية.

وسيلتقي الأمير هاري جدته برفقة والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام الذي تعاني علاقته معه من بعض التوتر، في مقر إقامة الملكة الخاص في ساندرينغهام في شرق إنجلترا، على ما أوضحت وسائل الإعلام.

موضوع يهمك قالت صحيفة "تايمز" السبت إن ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل... بعد تخليها عن مهامها الملكية.. ميغان توقع مع "ديزني" ثقافة وفن

وستشارك زوجته ميغان الموجودة في كندا في الاجتماع عبر الهاتف.

ومن بين المواضيع المطروحة للنقاش، قيمة الدعم المالي الذي يقدمه الأمير تشارلز إلى الزوجين من أمواله الخاصة، ومسألة الألقاب الملكية والنشاطات التجارية التي يمكن لهاري وميغان القيام بها، على ما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز".

وأمضى الأمير هاري وزوجته ميغان وطفلها آرتشي عيد الميلاد في كندا، حيث عادت الممثلة الأميركية السابقة خلال الأسبوع الراهن.

وذكرت وسائل إعلام كندية عدة أن ميغان عادت إلى فانكوفر في أقصى جنوب غرب كندا.

وكان الزوجان أمضيا عطلة طويلة في المكان للابتعاد قليلا بعدما عبرا عن انزعاجهما الكبير من انتقادات الصحف الشعبية البريطانية القاسية حول نزوات محتملة لميغان ماركل ونمط عيشها الباذخ.

وطلبت إليزابيث الثانية (93 عاما) التي ذكرت الصحف أنها لم تستشر في هذه القضية، من أفراد العائلة إيجاد "حل" في الأيام المقبلة إزاء نية حفيدها وهو السادس في ترتيب خلافة العرش تحقيق "استقلالية مالية" والعيش في أميركا الشمالية فترة من السنة.