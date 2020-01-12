شاهد تفجير مجمع سكني فاخر في الهند

هدمت السلطات الهندية مجمعين سكنيين فاخرين على ضفاف بحيرة في مدينة كوتشي جنوب البلاد، في قرار يتسم بحزم استثنائي بمواجهة انتهاك المسؤولين عن الإنشاءات في الموقع للقوانين البيئية.

وهُدم مبنى مؤلف من 19 طابقا يضم 90 شقة مطلة على منطقة باكووترز التي تضم بحيرات وأقنية مائية، باستخدام متفجرات سوّته أرضا في ثوان ليستحيل سحابة غبار وركام.

وبعد بضع دقائق، جرى أيضا هدم المبنيين التوأمين "الفا سيرين" المشيدين في المنطقة عينها، على مرأى من عشرات المتفرجين.

وقامت السلطات قبيل تنفيذ قرار الهدم بإجلاء سكان الحي البالغ عددهم حوالى 2000 شخص.

وكانت المحكمة العليا الهندية قد حكمت في أيار/مايو بأن المجمع الذي يشغله قاطنوه منذ سنوات، مشيّد خلافا لقوانين حماية الساحل ما يلحق أضرارا بيئية "هائلة".

وتولت السلطات إزالة ركام المباني المهدمة الواقعة في حي مارادو الفاخر، الأحد.

وتشهد الهند طفرة عقارية منذ سنوات، غير أن المطورين العقاريين غالبا ما ينتهكون القوانين المتعلقة بالحفاظ على البيئة ويخالفون شروط السلامة، وسط تواطؤ من السلطات المحلية.

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وتُصنف ولاية كيرالا من المناطق الهندية السياحية البارزة وهي تعرف خصوصا بشبكة الأقنية المائية والبحيرات القريبة من بحر العرب.

وتواجه هذه المنطقة مخاطر بيئية دائمة. شهدت سنة 2018 فيضانات أودت بحياة أكثر من 400 شخص، في حصيلة فادحة عزاها خبراء إلى الإنشاءات غير القانونية قرب المسطحات المائية.