بفضل مصور ورئيس.. ظهور قانون أنقذ الطبيعة بأميركا

في خضم فترة الحرب الأهلية، التي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 600 ألف قتيل، وجد الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن الوقت عام 1864 لتوقيع وثيقة مشروع قانون احتوت على فقرتين وغيّرت مستقبل المناطق الطبيعية والمناظر الخلابة بالولايات المتحدة الأميركية. وقد جاء قانون منح أراضي "يوسيميتي" (Yosemite) الذي وافق عليه لينكولن ليمثل سابقة فريدة من نوعها بتاريخ البلاد، حيث حوّل الأخير قطعة أرض كبيرة بكاليفورنيا لمحمية وساهم في خلق منتزه إقليمي، ممهداً بذلك الطريق لظهور منتزه "يلوستون" (Yellowstone) الوطني عام 1872 المصنّف كأول منتزه وطني بالولايات المتحدة الأميركية.

ويضم منتزه "يوسيميتي"، الذي تمتد مساحته اليوم لأكثر من 3 آلاف كلم مربع عبر أراضٍ وجبال سييرا نيفادا (Sierra Nevada) الواقعة بكاليفورنيا، العديد من المناظر الطبيعية الخلابة كالأنهار والشلالات والجليد والجبال التي تكسوها الثلوج وأجمة الأشجار الكبيرة بماريبوزا (Mariposa) كما يأوي عدداً كبيراً من الحيوانات.

وظهر القانون الذي وقّعه أبراهام لينكولن يوم 30 يونيو/حزيران 1864 ليضع على عاتق ولاية كاليفورنيا مسؤولية الاعتناء بهذه المنطقة وضمان سلامتها وتكريس مبدأ الاستخدام العام والترفيه بها.

وتاريخياً، قطن السكان الأصليون بالمناطق التي ظهر عليها منتزه "يوسيميتي" لحين بداية حمى ذهب كاليفورنيا التي جلبت عام 1849 أعداداً هائلة من المهاجرين الأوروبيين والآسيويين الباحثين عن الذهب وتشير تسمية "يوسيميتي" إلى إحدى قبائل السكان الأصليين الذين طردوا من هذه المناطق على يد القوات الأميركية، مطلع خمسينيات القرن التاسع عشر.

وسنة 1861، تحوّل السيد كارلتون واتكينز (Carleton Watkins) عقب فشله في الحصول على الذهب، في خضم فترة حمى الذهب، لمصور فتنقّل رفقة عربته التي احتوت على آلة ومستلزمات التصوير الفوتوغرافي عبر مناطق "يوسيميتي" وأجمة ماريبوزا ليلتقط عدداً هاما من الصور الرائعة للمناظر الطبيعية الخلابة التي سحرت بجمالها الأهالي وتحدّثت عنها الصحف. إلى ذلك، عرض السيناتور عن ولاية كاليفورنيا جون كوناس (John Conness) هذه الصور على رفاقه ووصف لهم جمال المنطقة قبل أن يتمكن من إقناعهم بعدم وجود جدوى من تحويلها لأراضٍ فلاحية أو إنشاء منشرة خشب بها.

وبفضل ذلك، ظهر مشروع قانون منح أراضي "يوسيميتي" الذي جاء ليعلن ميلاد نظام المنتزهات الوطنية لحماية الطبيعة بالولايات المتحدة الأميركية. وبحلول العام 1890، تحوّلت إدارة هذه المنطقة للحكومة الفيدرالية، لتكسب بذلك بشكل رسمي صفة منتزه وطني.

وعلى مدار حياته، لم يزر أبراهام لينكولن منتزه "يوسيميتي" قط. ومن جهة ثانية، حلّ الرئيس ثيودور روزفلت بهذا المنتزه وتجوّل داخله ممتطياً حصانه قبل أن يطالب بتوسيعه ودعم قوانين حماية المنتزهات الوطنية. لاحقاً، زار العديد من الرؤساء الأميركيين هذا المنتزه وعلى رأسهم وليام هاورد تافت (William Howard Taft) وفرانكلن روزفلت وجون كينيدي وعلى حسب بعض المصادر المعاصرة يستقبل هذا المنتزه سنوياً نحو 4 ملايين زائر ليصنف بذلك كخامس أهم منتزه بالبلاد.