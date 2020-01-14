حفرة تتشكل فجأة في طريق مزدحم بالصين وتبتلع حافلة

قُتل ستة أشخاص على الأقل وفُقد أربعة آخرون إثر سقوط حافلة في حفرة بطريق سريع شمال غربي الصين، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء.

#China Another angle of the same event where a bus fell into a sinkhole in Xining, Qinghai Province. pic.twitter.com/2FiHkzscO2 — W. B. Yeats (@WBYeats1865) January 13, 2020

وأوضح التلفزيون الصيني العام "سي. سي. تي. في" أن الأسفلت انخسف فجأة في شارع مكتظ مبتلعا جزءاً من الحافلة ومؤدياً إلى انفجار.

وذكر مكتب الطوارئ في مدينة شينينغ أنه أرسل حوالي 1000 عامل إغاثة و30 مركبة إلى موقع الحادث. كما استدعيت رافعة لانتشال الحافلة فوق الحفرة ليتمكن عمال الإنقاذ من البحث عن الضحايا.

وأظهر مقطع فيديو، التقطته كاميرات أمنية بعد الحادث مباشرة الشاحنة بعد سقوطها في حفرة بينما ركض بعض المارة بحثاً عن مكان آمن.

#China A bus fell into a suddenly developed sinkhole when passengers were boarding the bus at the bus stop.



Explosions and fire are visible from the sinkhole.



This happened in Xining, Qinghai Province; some sources suggest 13 were injured and 2 are still missing. pic.twitter.com/ieB1TdnfvX — W. B. Yeats (@WBYeats1865) January 13, 2020

وأظهرت لقطات أخرى الحافلة بعد سقوطها في منتصف الحفرة التي تشكّلت في محطة حافلات خارج عيادة صحية. وانبعث الدخان والضوء من الحفرة، على الأرجح نتيجة انقطاع أسلاك الغاز أو الكهرباء التي كانت ممدودة تحت الأرض.

واستخدم رجال الإنقاذ حفارات وشاحنات وغيرها من المعدات للحفر حول مكان السقوط.

ونُقل 16 شخصاً إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج. وذكر مكتب إدارة الطوارئ أن الحافلة رفعت من الحفرة التي كان عمقها 80 متراً. وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

يذكر أن مدينة شينينغ الجبلية وهي عاصمة مقاطعة تشينغهاي، واحدة من أفقر مقاطعات الصين التي تقع على هضبة التيبت.

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وتؤدي عمليات البناء السريعة للطرق والأنفاق والجسور وغيرها من البنى التحتية للحفاظ على اقتصاد الصين في كثير من الأحيان لعدم الالتزام بمعايير السلامة، ما يتسبب في حوادث دامية. كما تسبب التعدين أيضاً في عدم استقرار سطح الأرض في العديد من المناطق بعد سنوات من فرض قيود على استخراج المعادن.

وهذا الحادث ليس الأول من نوعه في الصين. ففي العام 2016، سقط عدة مارة في حفرة تشكلت فجأة في شارع في مدينة تشينغتشو عاصمة إقليم هينان في وسط البلاد.

وأشار تقرير لفرق الإغاثة يومها إلى أن الانهيار ناجم عن قساطل ممدودة تحت الطريق وقد انهارت بضغط من الأمطار.

وفي العام 2013، قضى خمسة أشخاص عندما تشكلت حفرة عمقها 10 أمتار فجأة عند مدخل حي صناعي في شنجن في جنوب البلاد.