وقود طائرة يصيب عشرات بمدرسة أميركية.. هبوط وفتح تحقيق

أصيب حوالي 20 طفلاً و10بالغين بعد أن أفرغت طائرة ركاب من طراز بوينغ 777 تابعة لشركة دلتا الأميركية وقودها الثلاثاء، فوق إحدى ضواحي مدينة لوس أنجلوس، تمهيداً لتنفيذ هبوط اضطراري.

وكان المصابون في فناء مدرسة ابتدائية بتهيّجات جلدية وصعوبات طفيفة في التنفّس.

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في التفاصيل، قال متحدّث باسم شركة الطيران لوكالة فرانس برس إنّ طائرة الرحلة "دلتا 89" كانت متّجهة إلى شانغهاي في الصين حين واجهت مشاكل في المحرّك بعيد إقلاعها، ما اضطرها للعودة إلى مطار لوس أنجلوس.

وأضاف أنّ الطائرة هبطت بسلام قرابة الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلّي، لكنّها قبل ذلك أفرغت خزاناتها من الوقود، كما هو منصوص عليه في الإجراءات المتّبعة بقصد التخفيف من حمولتها وتقليص المخاطر في حال اضطّرت لتنفيذ هبوط طارئ.

إلا أن كميّات من هذا الوقود سقطت فوق مدرسة كوداهي الابتدائية الواقعة على بعد 25 كلم شرق مطار لوس أنجلوس.

وأكّدت فرق الإطفاء أنّ حوالي 20 طفلاً و11 بالغاً أصيبوا بتهيّجات جلدية أو بصعوبات في التنفّس من جرّاء الوقود الذي ألقته الطائرة، لكنّ إصاباتهم جميعاً كانت طفيفة، إذ "لم تكن هناك حاجة لدخول أيّ منهم المستشفى". كذلك أوضحت منطقة لوس أنجلوس التعليمية أنّ التلامذة وعدداً من موظفي المدرسة كانوا في الفناء حين أفرغت الطائرة وقودها، وأنّهم "قد يكونون قد تعرّضوا لرذاذ الوقود أو استنشقوا أبخرته".

فتح تحقيق

وأصاب الوقود الذي أفرغته الطائرة من على علوّ "منخفض نسبياً"، بحسب فرق الإطفاء، مدرسة أخرى تقع جنوب لوس أنجلوس، لكن من دون أن يتأثر أي من طلابها أو موظفيها به.

بدورها، سارعت الوكالة الأميركية لمراقبة الطيران المدني "أف إيه إيه" إلى الإعلان عن أنّها فتحت تحقيقاً في الحادث.

وقالت الوكالة في تغريدة على تويتر إنّ "هناك إجراءات محدّدة تتعلق بإفراغ وقود الطائرات المغادرة أو الآتية من جميع المطارات الأميركية الكبرى".

إلى ذلك أضافت أنّ "هذه الإجراءات تنصّ على وجوب إفراغ الوقود في مناطق غير مأهولة محدّدة بشكل جيّد، وفي العادة من على ارتفاعات عالية بحيث يتبخر الوقود ويتشتّت قبل أن يلمس الأرض".