بالفيديو.. وفاة 6 في حادث بأبوظبي بسبب "سائق طائش"

أدى حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة في مدينة أبوظبي، إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين، الخميس.

وأصدرت شرطة أبوظبي لقطات مراقبة للحادث على حسابهم على "تويتر"، تظهر سيارة بيضاء أمام شاحنة ذات 18 عجلة والشاحنة تتجه فجأة إلى التوقف، مع مرور السيارات بالشاحنة إلى ممرات أخرى، يمكن رؤية حافلة غير قادرة على التوقف في الوقت المناسب وتصطدم بالجزء الخلفي من الشاحنة.

#أخبارنا | بسبب سلوك سائق طائش وفاة 6 أشخاص واصابة 19 آخرين في حادث مروري بأبوظبي#شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي https://t.co/iw7YcMC68m pic.twitter.com/SHYLwdFcSK — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) ١٦ يناير ٢٠٢٠

وقالت الشرطة إن الحادث كان نتيجة "سلوك متهور" من السائق في السيارة البيضاء، الذي قطع الطريق أمام سائق الشاحنة.

وحذّرت شرطة أبوظبي من بعض السلوكيات الطائشة غير المسؤولة لبعض السائقين، والتي تؤدي إلى إرباك وإلحاق الضرر بالآخرين، وتهدد سلامتهم على الطريق.