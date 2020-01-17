باريس.. إغلاق متحف اللوفر إثر اضطرابات خطط التقاعد

أغلق متحف اللوفر في باريس أبوابه، الجمعة، حيث تظاهر العشرات من المتظاهرين أمام مدخل المتحف للتنديد بخطط الحكومة الفرنسية لإصلاح نظام التقاعد.

وقال المتحف إن معرض ليوناردو دافنشي الذي يحتفل بالذكرى السنوية الخمسين لوفاة الفنان الإيطالي، والذي يتم عرضه في متحف اللوفر، أغلق نتيجة لذلك.

وقام عشرات المتظاهرين، بما في ذلك بعض موظفي متحف اللوفر، بالتظاهر بعد مناشدة من عدة نقابات عمالية يسارية ضد التغييرات التي يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تنفذيها في نظام التقاعد، والتي قالوا إنها "ستخفض معاشات الجميع".

وهذه هي المرة الأولى، منذ أن بدأت حركة الاحتجاج في 5 ديسمبر/كانون الأول، التي يُغلق فيها متحف اللوفر ومعرض ليوناردو بالكامل. ويزور المتحف حوالي 30 ألف شخص كل يوم.

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وأظهرت بعض مقاطع الفيدو على وسائل التواصل الاجتماعي الزوار الغاضبين وهم يهتفون ضد المتظاهرين للتعبير عن خيبة أملهم بعد إغلاق المتحف أبوابه.

وأدت أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات إلى عرقلة المواصلات العامة وتعطيل المدارس والمستشفيات ودور القضاء وحتى دور الأوبرا وبرج إيفل.