شاهد.. صورة مؤثرة لأم عراقية تبحث عن ابنها

انتشرت صورة مؤثرة لأم عراقية تبحث عن ابنها الذي خرج للمشاركة في التظاهرات ولم يعد، وانقطعت أخباره منذ 35 يوما ويدعى محمد غانم من الزعفرانة في بغداد.

أم عراقية تبحث عن ابنها الذي خرج للمشاركة في التظاهرات ولم يعد وانقطعت أخباره منذ 35 يوما ويدعى "محمد غانم" من الزعفرانة في #بغداد pic.twitter.com/OB5JaVy0cZ — الحدث (@AlHadath) January 18, 2020

يشار إلى أنه رغم التحذيرات الدولية، لا تزال عمليات التصفية الغامضة للناشطين والصحافيين وغيرهم مستمرة في العراق، الذي يشهد منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات واسعة انطلقت من العاصمة بغداد، لتتسع إلى محافظات الجنوب، مطالبة بـ"إسقاط نظام المحاصصة والفساد".

وكشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، في 23 ديسمبر/كانون الأول، أن 29 جريمة اغتيال طالت ناشطين منذ أول أكتوبر. وارتكبت معظم جرائم تصفية الناشطين في العاصمة العراقية بغداد، إلى جانب محافظات أخرى.

ويندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات. وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح، منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019.