"العربية" تنعى الزميل عبطان المجالي

تنعى شبكة العربية والعربية الحدث الإعلامي الأردني الزميل عبطان المجالي الذي وافته المنية، مساء السبت، في أحد مستشفيات دبي بعد صراع طويل مع المرض.

والزميل عبطان من مواليد عام 1956 في قرية القصر بمحافظة الكرك جنوب الأردن.

حائز على بكالوريس إعلام من جامعة الرياض عام 1980.

انضم للعمل في قناة العربية كمحرر صحافي منذ انطلاقة القناة في دبي عام 2003.

قبل ذلك عمل في تلفزيون الشارقة من العام 1990 وحتى 2003.

كما عمل في التلفزيون الأردني محررا للأخبار وصولا لرئيس تحرير منذ العام 1980 وحتى عام 1990.

إلى ذلك، عمل الزميل عبطان في العديد من البرامج الإخبارية في التلفزيون الأردني، كما كتب في العديد من الصحف والمجلات العربية، وشارك في العديد من الدورات والمؤتمرات السياسية والإعلامية.

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