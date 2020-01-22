شاهد.. بيتزا بطول 103 أمتار لجمع المال للإطفاء الأسترالي

أعدّ مطعم إيطالي في أستراليا بيتزا مارغريتا طولها 103 أمتار لجمع المال من أجل فرق الإطفاء التي تكافح حرائق الغابات المستعرة في البلاد.

أعد المطعم في البداية قطعاً مستطيلة من عجين البيتزا بطول متر ثم جمعها معا، وأضاف إليها الطهاة صلصة الطماطم وجبن الموتزاريلا. ثم أضيفت إليها أوراق الريحان والزعتر وزيت الزيتون.

وأفاد مطعم "بيليغريني" أن الأمر استغرق نحو أربع ساعات ونتج عنه 4 آلاف قطعة بيتزا.

وذهبت عائدات بيع هذه القطع إلى خدمة الإطفاء في المناطق الريفية‭‭‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬بولاية نيو ساوث ويلز.

ويجري المطعم حالياً مسابقة لتخمين عدد كيلوغرامات الدقيق التي استُخدمت في إعداد البيتزا.

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في سياق آخر، أجلت أستراليا السكان من مناطق بالعاصمة كانبيرا اليوم الأربعاء بعد نشوب حريق غابات قرب المطار مع عودة درجات الحرارة الشديدة، فيما أنهى فترة هدوء استمرت بضعة أيام، بينما ارتفع مرة أخرى عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في جنوب شرق البلاد.

وأغلقت السلطات الطرق وطلبت من السكان المغادرة أو البقاء بعيداً عن ضواحي شرق العاصمة.

وقتل مئات من حرائق الغابات في أستراليا 29 شخصاً منذ سبتمبر/أيلول الماضي، فضلاً عن تقديرات بنفوق مليار حيوان واحتراق 2500 منزل.

وانتهز رجال الإطفاء فرصة هطول الأمطار ودرجات الحرارة الأكثر اعتدالا خلال الأسبوع الماضي لاحتواء الحرائق، غير أن فترة الهدوء انتهت اليوم مع عودة الرياح الشديدة ودرجات الحرارة العالية.